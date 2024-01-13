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    • Директор «Пари НН» высказался о скором уходе Севикяна в «Ференцварош»

    Директор «Пари НН» высказался о скором уходе Севикяна в «Ференцварош»

    Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», прокомментировал готовящийся уход Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

    • Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.
    • В этом сезоне игрок забил 7 голов в 24 матчах.
    • «Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».

    «Клуб «Пари НН» получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности Эдгар Севикян перейдет в другой европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору.

    Отметим, что Эдгар особенно полюбился нижегородским болельщикам и всегда был важным членом нашей команды. Однако настойчивое желание игрока проявить себя в европейском клубе преобладает в решении.

    Мы желаем Эдгару доброй дороги к своим новым целям. Остаемся друзьями.

    Любое расставание это всегда непростые эмоции. Особенно, если человек тебе дорог и есть «химия».

    Но расставаться рано или поздно приходится. И мы должны с благодарностью принимать отрезок совместной жизни. «Как классно, что это было у нас. Спасибо друг другу».

    Я тут читаю, что некоторые неокрепшие душой болельщики резко перестают видеть будущее клуба без Эдгара. Это нормальная эмоциональная реакция. Но наш клуб не отходит от принятой стратегии. Перегруппировка на здесь и сейчас, работа над ростом мастерства состава, активная поисковая позиция скаутов, которые имеют понимание на год вперед, кого и на какие позиции можно пригласить.

    Для клуба не было неожиданностью решение Эдгара. Все всe знали еще летом. И мы знали, и болельщики, и инсайдеры… теперь надо было об этом просто официально сказать.

    Будут голы у «Пари НН» во второй части сезона? Будут обязательно. Сомнений в этом ни у кого нет.

    Станет игра команды более выразительной и красивой? Очевидно да! Именно сейчас на зимних сборах мы заняты этой задачей.

    Будут ли еще трансферы на вход в это зимнее окно? Высокая вероятность, тоже да.

    Все будет хорошо? Конечно. Не сомневайтесь даже», – написал Мелик-Гусейнов.

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    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

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    Сегодня, 17:37
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