Круговому грозит перевод в «Зенит-2» из-за договоренности с ЦСКА

В «Зените» задумались о досрочном возвращении Арсена Адамова из аренды в «Оренбурге».

24-летний фланговый защитник может заменить Данила Кругового в составе петербургской команды.

Есть вероятность перевода Кругового в «Зенит-2» из-за его договоренности с ЦСКА.

«Данил хочет доиграть сезон в Питере и взять с СБГ очередной трофей, но с высокой долей вероятности его переведут до лета во вторую команду. Вряд ли ему позволят играть.

Нужен страховщик для Сантоса и Арсен подойдет отлично. Экстренная замена, так сказать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация – новости должны быть уже скоро», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.