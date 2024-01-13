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    • Круговому грозит перевод в «Зенит-2» из-за договоренности с ЦСКА

    Круговому грозит перевод в «Зенит-2» из-за договоренности с ЦСКА

    В «Зените» задумались о досрочном возвращении Арсена Адамова из аренды в «Оренбурге».

    24-летний фланговый защитник может заменить Данила Кругового в составе петербургской команды.

    Есть вероятность перевода Кругового в «Зенит-2» из-за его договоренности с ЦСКА.

    «Данил хочет доиграть сезон в Питере и взять с СБГ очередной трофей, но с высокой долей вероятности его переведут до лета во вторую команду. Вряд ли ему позволят играть.

    Нужен страховщик для Сантоса и Арсен подойдет отлично. Экстренная замена, так сказать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация – новости должны быть уже скоро», – написал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии (4)
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    Napaleon Banapart
    1705154011
    А где он накосячил?
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    russkiisergei
    1705156212
    получается обиделись голубые?
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