Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

Андрея Тихонова спросили о готовности тренировать «Спартак».

53-летний специалист сказал, что еще не готов к такому вызову.

– Надо быть достойным, чтобы работать в «Спартаке».

– Вы – достойны.

– Про любого, кто был на поле [в матче, посвященном 70-летию Олега Романцева], можно так сказать.

К «Спартаку» нужно быть готовым и это большая ответственность.

– Вы готовы к этой ответственности?

– Нет.