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    Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

    Андрея Тихонова спросили о готовности тренировать «Спартак».

    53-летний специалист сказал, что еще не готов к такому вызову.

    – Надо быть достойным, чтобы работать в «Спартаке».

    – Вы – достойны.

    – Про любого, кто был на поле [в матче, посвященном 70-летию Олега Романцева], можно так сказать.

    К «Спартаку» нужно быть готовым и это большая ответственность.

    – Вы готовы к этой ответственности?

    – Нет.

    • Тихонов вернулся в «Енисей» 10 января.
    • «Спартак» с лета 2022 года возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1705151396
    Вот . Человечище был . Им и остался . А этот , с короной на копчике , наваял бы тут с три короба воспоминаний и обещаний.
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    VVM1964
    1705152562
    Респект Андрею !!!
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    DOCTOR PENALTY
    1705152779
    Я уверен, был бы не хуже Абаскаля.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705154850
    Не лезь Дрюня в эту клоаку. Станешь физруком и посмешищем. Гыгыгы
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