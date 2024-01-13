Тихонов ответил, готов ли он возглавить «Спартак»

Андрея Тихонова спросили о готовности тренировать «Спартак».
53-летний специалист сказал, что еще не готов к такому вызову.
– Надо быть достойным, чтобы работать в «Спартаке».
– Вы – достойны.
– Про любого, кто был на поле [в матче, посвященном 70-летию Олега Романцева], можно так сказать.
К «Спартаку» нужно быть готовым и это большая ответственность.
– Вы готовы к этой ответственности?
– Нет.
- Тихонов вернулся в «Енисей» 10 января.
- «Спартак» с лета 2022 года возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.