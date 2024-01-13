Мостовой оценил решение Севикяна уйти в «Ференцварош»

Александр Мостовой отреагировал на новость о скором трансфере полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в «Ференцварош».

«Севикян – молодец! Хороший выбор. Удивительно, потому что много разговоров было про «Краснодар». Год назад никто не думал, что у Севикяна будет такой прогресс. В начале я видел, что парень техничный, но чего-то не хватало.

Но у него произошeл взлeт, стал основным игроком «Пари НН», забил несколько хороших голов. Нашeл в себе силы, зарекомендовал себя и принял хорошее решение», – сказал Мостовой.