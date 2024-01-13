Мостовой оценил решение Севикяна уйти в «Ференцварош»

Александр Мостовой отреагировал на новость о скором трансфере полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в «Ференцварош».
«Севикян – молодец! Хороший выбор. Удивительно, потому что много разговоров было про «Краснодар». Год назад никто не думал, что у Севикяна будет такой прогресс. В начале я видел, что парень техничный, но чего-то не хватало.
Но у него произошeл взлeт, стал основным игроком «Пари НН», забил несколько хороших голов. Нашeл в себе силы, зарекомендовал себя и принял хорошее решение», – сказал Мостовой.
- Венгры выкупят Севикяна за 1,1 миллиона евро.
- Почти треть от этой суммы оплатит отец футболиста.
- В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 24 матчах.