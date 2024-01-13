Реакция Аленичева на назначение Тихонова в «Енисей»

Экс-тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев высказался о том, что красноярскую команду возглавил Андрей Тихонов.

«Я самый первый узнал о том, что Андрей подписал контракт с «Енисеем». Две недели назад ещe об этом знал, поэтому для меня это не стало никакой новостью.

Андрей хотел вернуться в профессиональный футбол – он вернулся, с чем мы с Егором Титовым его и поздравили. Очень рады.

Самое главное, чтобы добивался успехов. Напутственных слов не было, потому что Андрей сам всe знает», – заявил Аленичев.