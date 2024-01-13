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    Реакция Аленичева на назначение Тихонова в «Енисей»

    Экс-тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев высказался о том, что красноярскую команду возглавил Андрей Тихонов.

    «Я самый первый узнал о том, что Андрей подписал контракт с «Енисеем». Две недели назад ещe об этом знал, поэтому для меня это не стало никакой новостью.

    Андрей хотел вернуться в профессиональный футбол – он вернулся, с чем мы с Егором Титовым его и поздравили. Очень рады.

    Самое главное, чтобы добивался успехов. Напутственных слов не было, потому что Андрей сам всe знает», – заявил Аленичев.

    • «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
    • Тихонов уже тренировал команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии (3)
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    Avenger_93
    1705144099
    Клубу конец
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    zigbert
    1705148175
    У Аленичева наверняка остались неприятные воспоминания об этом клубе. Но по всему видно что зло на Енисей он не держит.
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    Иван-Попович-google
    1705153383
    Бл... Когда уже кто нибудь возмёт в тренеры экс-царя , главного алкотренера расеи сашу мостового? Кстати, у него ещё не спрашивали про Енисей?
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