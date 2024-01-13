Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • В «Пари НН» отреагировали на новость о продаже Севикяна в Европу

    В «Пари НН» отреагировали на новость о продаже Севикяна в Европу

    Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил, действительно ли Эдгар Севикян уходит в «Ференцварош».

    Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.

    – Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»?

    – Да, правда.

    – Получается, теперь переход зависит только от личных переговоров с игроком?

    – И от оплаты.

    • Севикян – воспитанник «Локомотива».
    • До «Пари НН» он выступал в Испании за молодежную команду «Леванте».
    • В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 24 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,8 млн евро.
    • «Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».

    Новости по теме
    Севикян уходит из «Пари НН» – европейский клуб активировал опцию его выкупа
    «Краснодар» близок к трансферу полузащитника «Пари НН» 2
    Главные открытия 2023 года в РПЛ по версии президента лиги Алаева
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+