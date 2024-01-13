В «Пари НН» отреагировали на новость о продаже Севикяна в Европу

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил, действительно ли Эдгар Севикян уходит в «Ференцварош».

Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.

– Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»?

– Да, правда.

– Получается, теперь переход зависит только от личных переговоров с игроком?

– И от оплаты.