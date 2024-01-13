В «Пари НН» отреагировали на новость о продаже Севикяна в Европу

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил, действительно ли Эдгар Севикян уходит в «Ференцварош».
Сообщалось, что венгерский клуб активирует опцию выкупа игрока за 1,1 миллиона евро.
– Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»?
– Да, правда.
– Получается, теперь переход зависит только от личных переговоров с игроком?
– И от оплаты.
- Севикян – воспитанник «Локомотива».
- До «Пари НН» он выступал в Испании за молодежную команду «Леванте».
- В этом сезоне хавбек забил 7 голов в 24 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,8 млн евро.
- «Ференцварош» выиграл конкуренцию за Эдгара у «Краснодара».