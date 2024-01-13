«Дайте Царю поработать!»: Ловчев – о Мостовом

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев отреагировал на назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».
Клуб из Красноярска также рассматривал кандидатуру Александра Мостового.
«Андрей хочет работать, он уже был в «Енисее», о нем там осталось хорошее мнение. Важно, что с ним команда добивалась определенного результата – Красноярск был в одном шаге от выхода в РПЛ при Тихонове, но не вышел, по-моему, только по результатам стыков с «Арсеналом», при этом по разнице мячей, по-моему, не уступил, а проиграл только из-за выездного гола у Тулы.
Хотелось бы, конечно, и на Мостового посмотреть, чтобы оказаться уже на его месте критикующего тренеров, но, видимо, скоро и час Сани настанет. Предстоит применить знания на практике. В общем – дайте Царю поработать!» – написал Ловчев в своем телеграм-канале.
- «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
- Тихонов уже тренировал команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.