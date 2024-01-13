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    «Дайте Царю поработать!»: Ловчев – о Мостовом

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев отреагировал на назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».

    Клуб из Красноярска также рассматривал кандидатуру Александра Мостового.

    «Андрей хочет работать, он уже был в «Енисее», о нем там осталось хорошее мнение. Важно, что с ним команда добивалась определенного результата – Красноярск был в одном шаге от выхода в РПЛ при Тихонове, но не вышел, по-моему, только по результатам стыков с «Арсеналом», при этом по разнице мячей, по-моему, не уступил, а проиграл только из-за выездного гола у Тулы.

    Хотелось бы, конечно, и на Мостового посмотреть, чтобы оказаться уже на его месте критикующего тренеров, но, видимо, скоро и час Сани настанет. Предстоит применить знания на практике. В общем – дайте Царю поработать!» – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
    • Тихонов уже тренировал команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии (5)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1705134658
    Если дадут поработать, поймут,Царь то не настоящий
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    alefreddy
    1705134825
    а король(царь) то без штанов
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    САДЫЧОК
    1705137336
    Мостовой такой же царь, как Ловчев балерон! И тот и другой продажные люди.
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    Max-Mir-google
    1705137443
    Ну пусть поработает, тогда мы и узнаем: Царское ли это дело?
    Ответить
    [email protected]
    1705139780
    Мостовой в своё время позажигал в Испании но то что он говорит -это полный абзац, Дайте ему команду из ФНЛ и он её выведет в любителей
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