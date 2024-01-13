«Дайте Царю поработать!»: Ловчев – о Мостовом

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев отреагировал на назначение Андрея Тихонова на пост главного тренера «Енисея».

Клуб из Красноярска также рассматривал кандидатуру Александра Мостового.

«Андрей хочет работать, он уже был в «Енисее», о нем там осталось хорошее мнение. Важно, что с ним команда добивалась определенного результата – Красноярск был в одном шаге от выхода в РПЛ при Тихонове, но не вышел, по-моему, только по результатам стыков с «Арсеналом», при этом по разнице мячей, по-моему, не уступил, а проиграл только из-за выездного гола у Тулы.

Хотелось бы, конечно, и на Мостового посмотреть, чтобы оказаться уже на его месте критикующего тренеров, но, видимо, скоро и час Сани настанет. Предстоит применить знания на практике. В общем – дайте Царю поработать!» – написал Ловчев в своем телеграм-канале.