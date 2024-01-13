Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Фулхэм», 21 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января 2024, в 15:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Челси»: Петрович, Колуилл, Дисаси, Силва, Густо, Палмер, Галлахер, Мадуэке, Джексон, Кайседо, Броя.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Фулхэм»: Лено, Робинсон, Бейсси, Адарабиойо, Кастань, Виллиан, Палинья, Кэрни, Ивоби, Рид, Хименес.

Главный тренер: Марку Силва

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Фулхэм»