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    • «Челси» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    «Челси» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Фулхэм», 21 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Челси»: Петрович, Колуилл, Дисаси, Силва, Густо, Палмер, Галлахер, Мадуэке, Джексон, Кайседо, Броя.

    Главный тренер: Маурисио Почеттино

    «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Бейсси, Адарабиойо, Кастань, Виллиан, Палинья, Кэрни, Ивоби, Рид, Хименес.

    Главный тренер: Марку Силва

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Фулхэм»

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    «Челси» – «Фулхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 13 января
    Источник: «Бомбардир»

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