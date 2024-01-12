В субботу, 13 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Западном Лондоне состоится поединок 21 тура АПЛ. Местный «Челси» будет принимать своих соседей – «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

«Челси»

Команда Маурисио Почеттино традиционно не может похвастать стабильностью. В последних пяти матчах с учетом всех турниров «Челси» одержал три победы и потерпел два поражения. При этом клуб со «Стэмфорд Бридж» забил 10 голов, пропустив 6 мячей.

«Фулхэм»

В крайних пяти играх «Фулхэм» добыл две победы, потерпев три поражения. При этом важно заметить, что на данной дистанции подопечные Марку Силвы успели «хлопнуть» «Арсенал» (2:1) и навязали серьезную борьбу «Ливерпулю» в полуфинале Кубка Лиги (1:2).

Личные встречи

«Челси» и «Фулхэм» в последних трех дерби продемонстрировали следующие результаты:

Прогноз на матч «Челси» – «Фулхэм»

«Челси» по-прежнему не может найти свою игру, к тому же у команды Почеттино имеются ощутимые кадровые проблемы. Считаем, что если «Фулхэм» и проиграет, то избежит разгрома. Рекомендуемая ставка – победа «Фулхэма» с форой +1,5 (1,50).