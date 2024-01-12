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    • «Челси» – «Фулхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 13 января

    «Челси» – «Фулхэм»: прогноз на матч английской Премьер-Лиги, 13 января

    В субботу, 13 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Западном Лондоне состоится поединок 21 тура АПЛ. Местный «Челси» будет принимать своих соседей – «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

    «Челси»

    Команда Маурисио Почеттино традиционно не может похвастать стабильностью. В последних пяти матчах с учетом всех турниров «Челси» одержал три победы и потерпел два поражения. При этом клуб со «Стэмфорд Бридж» забил 10 голов, пропустив 6 мячей.

    «Фулхэм»

    В крайних пяти играх «Фулхэм» добыл две победы, потерпев три поражения. При этом важно заметить, что на данной дистанции подопечные Марку Силвы успели «хлопнуть» «Арсенал» (2:1) и навязали серьезную борьбу «Ливерпулю» в полуфинале Кубка Лиги (1:2).

    Личные встречи

    «Челси» и «Фулхэм» в последних трех дерби продемонстрировали следующие результаты:

    • 02.10.2023 «Фулхэм» – «Челси» 0:2
    • 30.07.2023 «Челси» – «Фулхэм» 2:0
    • 03.02.2023 «Челси» – «Фулхэм» 0:0

    Прогноз на матч «Челси» – «Фулхэм»

    «Челси» по-прежнему не может найти свою игру, к тому же у команды Почеттино имеются ощутимые кадровые проблемы. Считаем, что если «Фулхэм» и проиграет, то избежит разгрома. Рекомендуемая ставка – победа «Фулхэма» с форой +1,5 (1,50).

    Источник: «Бомбардир»

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