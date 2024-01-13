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    • Тихонов прокомментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

    Тихонов прокомментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    «Ахметов – один из немногих футболистов с хорошей техникой. Может обыграть и сделать результативное действие. Есть у него определенные качества, на которых он играет.

    Ильзат не всегда был основным игроком в «Краснодаре», но Сергей Семак не делает ничего просто так. Значит, понимает, что именно эти качества Ахметова могут ему помочь», – заявил Тихонов.

    • «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
    • Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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