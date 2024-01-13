Тихонов прокомментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Ахметов – один из немногих футболистов с хорошей техникой. Может обыграть и сделать результативное действие. Есть у него определенные качества, на которых он играет.

Ильзат не всегда был основным игроком в «Краснодаре», но Сергей Семак не делает ничего просто так. Значит, понимает, что именно эти качества Ахметова могут ему помочь», – заявил Тихонов.