Нигматуллин рассказал, как поступает с меркантильными женщинами

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы об отношениях с женщинами после развода.

– Для вас развод – трагедия? Или облегчение?

– Стараюсь воспринимать философски. Одна дверь захлопнулась, зато другие открылись. Все!

Не стоит грустить, впадать в депрессию, жить прошлым. Да, развод не принес мне счастья и радости. Но раз уж это случилось, надо поскорее перевернуть страницу и двигаться дальше.

– Новый брак для себя допускаете?

– Почему нет? Надеюсь, у меня еще и дети будут. Впрочем, пока обойдемся без резких движений, ха-ха.

В ближайший год хочу просто наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.

– Успели за эти месяцы почувствовать, что многих дам интересуете не вы, а ваш кошелек?

– Разумеется. Таких женщин везде хватает. И в Майами, и в Москве. Как их называют? Содержанки? Эскортницы? Считываются они легко, по ключевым словам.

– Например?

– «Милый, подари мне новый айфон». Или: «Давай полетим на Мальдивы». А кто-то просит оплатить квартиру, которую снимает в Москве. Уже на первом свидании тебя прощупывают на кредитоспособность.

– Напрягает?

– С такими сразу сворачиваю отношения. Я понимаю, что любить богатого и здорового приятнее, чем бедного и больного. Но во всем должен быть баланс.