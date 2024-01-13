Нигматуллин рассказал, как поступает с меркантильными женщинами

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы об отношениях с женщинами после развода.
– Для вас развод – трагедия? Или облегчение?
– Стараюсь воспринимать философски. Одна дверь захлопнулась, зато другие открылись. Все!
Не стоит грустить, впадать в депрессию, жить прошлым. Да, развод не принес мне счастья и радости. Но раз уж это случилось, надо поскорее перевернуть страницу и двигаться дальше.
– Новый брак для себя допускаете?
– Почему нет? Надеюсь, у меня еще и дети будут. Впрочем, пока обойдемся без резких движений, ха-ха.
В ближайший год хочу просто наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.
– Успели за эти месяцы почувствовать, что многих дам интересуете не вы, а ваш кошелек?
– Разумеется. Таких женщин везде хватает. И в Майами, и в Москве. Как их называют? Содержанки? Эскортницы? Считываются они легко, по ключевым словам.
– Например?
– «Милый, подари мне новый айфон». Или: «Давай полетим на Мальдивы». А кто-то просит оплатить квартиру, которую снимает в Москве. Уже на первом свидании тебя прощупывают на кредитоспособность.
– Напрягает?
– С такими сразу сворачиваю отношения. Я понимаю, что любить богатого и здорового приятнее, чем бедного и больного. Но во всем должен быть баланс.
- Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
- Он поиграл в России, Италии и Израиле.
- После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.