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    • Нигматуллин рассказал, как поступает с меркантильными женщинами

    Нигматуллин рассказал, как поступает с меркантильными женщинами

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопросы об отношениях с женщинами после развода.

    – Для вас развод – трагедия? Или облегчение?

    – Стараюсь воспринимать философски. Одна дверь захлопнулась, зато другие открылись. Все!

    Не стоит грустить, впадать в депрессию, жить прошлым. Да, развод не принес мне счастья и радости. Но раз уж это случилось, надо поскорее перевернуть страницу и двигаться дальше.

    – Новый брак для себя допускаете?

    – Почему нет? Надеюсь, у меня еще и дети будут. Впрочем, пока обойдемся без резких движений, ха-ха.

    В ближайший год хочу просто наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.

    – Успели за эти месяцы почувствовать, что многих дам интересуете не вы, а ваш кошелек?

    – Разумеется. Таких женщин везде хватает. И в Майами, и в Москве. Как их называют? Содержанки? Эскортницы? Считываются они легко, по ключевым словам.

    – Например?

    – «Милый, подари мне новый айфон». Или: «Давай полетим на Мальдивы». А кто-то просит оплатить квартиру, которую снимает в Москве. Уже на первом свидании тебя прощупывают на кредитоспособность.

    – Напрягает?

    – С такими сразу сворачиваю отношения. Я понимаю, что любить богатого и здорового приятнее, чем бедного и больного. Но во всем должен быть баланс.

    • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
    • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
    • После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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