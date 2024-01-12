Тихонов озвучил свои задачи в «Енисее»

Новый главный тренер «Енисей» Андрей Тихонов ответил на вопросы о своем назначении в красноярский клуб.

– Ситуация в таблице не сильно радует, но есть стимул подняться выше. Нужно выигрывать. Какие могут быть еще задачи?

Ты же идешь не проигрывать, а работать и постараться сделать команду. Несколько человек у нас уже ушли, есть потери, поэтому работы много.

– По ощущению от разговора с руководством клуба есть у «Енисея» задача выйти в РПЛ? Если не в этом, то в следующем сезоне.

– Думаю, что самые высокие задачи ставятся перед командами самыми большими людьми, то есть губернатором. У нас состоится разговор, мы понимаем, что Красноярску футбол нужен.

Сказать, что именно для этого меня позвали, наверное, будет неправильно. Обычно для этого зовут величайших тренеров. Работать все равно нужно, даже с небольшим бюджетом.

– Как сейчас обстоит ситуация со стадионом, где будете играть?

– Думаю, что первые игры будут в манеже. Прекрасно понимаем, что в Сибири играть в марте не очень хорошо. Первая игра с «Торпедо», а потом с «Акроном» – будет полный манеж, люди придут посмотреть.

Чтобы приходили болельщики, нужно побеждать. Мы все прекрасно понимаем, для чего я еду туда – хочу выигрывать.

– Генич в одном из эфиров сказал, что, по его информации, от первого предложения «Енисея» вы отказались, так как вас не устраивали моменты по комплектованию команды, так ли это?

– Нет, у Константина Михайловича неверная информация. Были неопределенные нюансы, которые мы вместе посчитали, что они расходятся. Потом поступило второе предложение, мы буквально за 1-2 дня все решили. Нашли моменты соприкосновения.

– Какие задачи ставите перед командой?

– Четыре очка до зоны вылета – нехорошо для этой команды. Клуб играл в РПЛ. Задача – выигрывать каждый матч.

Сейчас глупо бросаться словами и говорить, что в данный момент задача – выйти в РПЛ, потому что слишком большой отрыв. Команда в таком состоянии, что не было тренеров и часть лидеров ушли.

Тяжелая работа предстоит на сборах. Надеюсь, мы с ней справимся. У нас будет тяжелый старт, будут матчи с «Торпедо», «Акроном».

Даже ребята из Красноярска, с которыми я работал, все поздравляют и говорят, что раньше мы играли здорово, показывали самый хороший футбол в Первой лиге. От той команды осталось всего два человека.