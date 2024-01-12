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    Тихонов озвучил свои задачи в «Енисее»

    Новый главный тренер «Енисей» Андрей Тихонов ответил на вопросы о своем назначении в красноярский клуб.

    – Ситуация в таблице не сильно радует, но есть стимул подняться выше. Нужно выигрывать. Какие могут быть еще задачи?

    Ты же идешь не проигрывать, а работать и постараться сделать команду. Несколько человек у нас уже ушли, есть потери, поэтому работы много.

    – По ощущению от разговора с руководством клуба есть у «Енисея» задача выйти в РПЛ? Если не в этом, то в следующем сезоне.

    – Думаю, что самые высокие задачи ставятся перед командами самыми большими людьми, то есть губернатором. У нас состоится разговор, мы понимаем, что Красноярску футбол нужен.

    Сказать, что именно для этого меня позвали, наверное, будет неправильно. Обычно для этого зовут величайших тренеров. Работать все равно нужно, даже с небольшим бюджетом.

    – Как сейчас обстоит ситуация со стадионом, где будете играть?

    – Думаю, что первые игры будут в манеже. Прекрасно понимаем, что в Сибири играть в марте не очень хорошо. Первая игра с «Торпедо», а потом с «Акроном» – будет полный манеж, люди придут посмотреть.

    Чтобы приходили болельщики, нужно побеждать. Мы все прекрасно понимаем, для чего я еду туда – хочу выигрывать.

    – Генич в одном из эфиров сказал, что, по его информации, от первого предложения «Енисея» вы отказались, так как вас не устраивали моменты по комплектованию команды, так ли это?

    – Нет, у Константина Михайловича неверная информация. Были неопределенные нюансы, которые мы вместе посчитали, что они расходятся. Потом поступило второе предложение, мы буквально за 1-2 дня все решили. Нашли моменты соприкосновения.

    – Какие задачи ставите перед командой?

    – Четыре очка до зоны вылета – нехорошо для этой команды. Клуб играл в РПЛ. Задача – выигрывать каждый матч.

    Сейчас глупо бросаться словами и говорить, что в данный момент задача – выйти в РПЛ, потому что слишком большой отрыв. Команда в таком состоянии, что не было тренеров и часть лидеров ушли.

    Тяжелая работа предстоит на сборах. Надеюсь, мы с ней справимся. У нас будет тяжелый старт, будут матчи с «Торпедо», «Акроном».

    Даже ребята из Красноярска, с которыми я работал, все поздравляют и говорят, что раньше мы играли здорово, показывали самый хороший футбол в Первой лиге. От той команды осталось всего два человека.

    • «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
    • Тихонов уже тренировал команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.01.2024 23:11
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    Комментарии (1)
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    mutabor0992
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    Ходют,ходют туда сюда...А толку!Зарядят будут победы,не зарядят не будет побед.
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