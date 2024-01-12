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    Нигматуллин рассказал, как справился с депрессией

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился опытом преодоления депрессивных симптомов.

    – Кстати! Могу рассказать о личном опыте борьбы с депрессией. Года полтора назад начались панические атаки, и тогда впервые в жизни пообщался с психологом.

    – Записались на прием?

    – В режиме онлайн. Эту девушку порекомендовал товарищ. Я подумал – ладно, попробую. Быстро выяснилось, что мои проблемы никак не связаны с психологией. Все гораздо проще.

    – А именно?

    – Дефицит магния. Он в нашем организме отвечает за стрессоустойчивость. Пропил курс таблеток – и отпустило.

    – Надо же.

    – Теперь, если чувствую, что вдруг накатывают уныние, тревожность, уже понимаю: просто недостаток магния. Повторяю курс – и снова как огурчик.

    • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
    • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
    • После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2024 23:00
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