Нигматуллин рассказал, как справился с депрессией

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился опытом преодоления депрессивных симптомов.

– Кстати! Могу рассказать о личном опыте борьбы с депрессией. Года полтора назад начались панические атаки, и тогда впервые в жизни пообщался с психологом.

– Записались на прием?

– В режиме онлайн. Эту девушку порекомендовал товарищ. Я подумал – ладно, попробую. Быстро выяснилось, что мои проблемы никак не связаны с психологией. Все гораздо проще.

– А именно?

– Дефицит магния. Он в нашем организме отвечает за стрессоустойчивость. Пропил курс таблеток – и отпустило.

– Надо же.

– Теперь, если чувствую, что вдруг накатывают уныние, тревожность, уже понимаю: просто недостаток магния. Повторяю курс – и снова как огурчик.