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    Нигматуллин: «Геморрой – беда многих спортсменов»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о проблемах со здоровьем.

    – Два года назад вы участвовали в шоу «Звезды в Африке». Что стало главным испытанием?

    – Я там здоровье подорвал. Обострилась старая болячка, полученная еще в годы футбольной карьеры.

    – Какая?

    Воспалился геморрой. Это беда многих спортсменов.

    – Есть объяснение?

    Перегрузки. Такие вещи не афишируют, но я об этом говорю открыто. Пусть болельщики знают, что скрывается за красивой оберткой профессионального спорта. Сейчас даже рад, что мой сын не стал футболистом. Хоть здоровье сохранит.

    – Зачем же вы согласились на такую авантюру, как «Звезды в Африке»?

    – В обычной жизни эта болячка давно не проявлялась. Я о ней и забыл. А тут 12 дней впроголодь. Лишь дважды нормально поужинал – куском мяса и картошкой.

    В остальное время, как и все участники, питался черт знает чем. И пошло жесткое обострение. Удачно совпавшее с моим вылетом из программы.

    – Вот это везение.

    – Да уж. А дальше 30-часовой перелет из ЮАР в США. Ох, ребята, вы не представляете, что я пережил! Никому не пожелаю таких мучений, даже злейшему врагу!

    Слава богу, билет у меня был в бизнес-класс. Как-то удалось прилечь. Сидя 30 часов я бы точно не выдержал.

    – Сочувствуем.

    – Прилетел в Майами, сразу на скорой увезли в госпиталь. Уже настроился на операцию, но врач предложил повременить. Чтобы снять воспаление, выписал мощные обезболивающие с морфином.

    – Помогли?

    – Не особо. Потом операция, тяжелое восстановление, которое растянулось на два с половиной месяца. Самое грустное, что из этой ситуации выбирался один.

    • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
    • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
    • После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
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    спартачей, что и понятно
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