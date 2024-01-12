Радимов вступил в перепалку с вратарем «Динамо» Лещуком

Игорь Лещук и Владислав Радимов обменялись нелицеприятными высказываниями в адрес друг друга.

Ранее вратарь «Динамо» сказал, что медиафутбол умирает.

Тренер МФК «Чисто Питер» в ответ раскритиковал Лещука.

Затем оба публиковали резкие посты / комментарии.

В хронологическом порядке перепалка между Радимовым и Лещуком выглядела так:

Лещук: «Медиафутбол потихоньку умирает. Ажиотаж пропал, который был в прошлом году. Про «Амкал» и 2DROTS будут говорить больше, а остальные команды не настолько интересны.

Ради чего смотреть медиафутбол? Как они выбегают на поле? На хайп? Я люблю футбол за эмоции на поле, за голы, мастерство, а в медиафутболе больше скандалов – это неинтересно, это не про спорт.

Был «Дом-2» – там тоже скандалы были, как в медиафутболе, его можно было смотреть. Суперкрасивого футбола в МФЛ нет, играют в типа «бей-беги». Хочется смотреть на умный футбол, достойный». (источник: телеграм-канал «Крысева»)

Радимов: «Игорь Лещук, который к 28 годам провeл 28 же матчей в РПЛ, внезапно решил рассказать про медиафутбол. Якобы много хайпа и скандалов там.

И это рассказывает человек, который торгует футболками с надписью «Вообще похер»? Это рассказывает человек, который совершенно подлейшим образом плевал в спину ушедшему тренеру и подлизывался к новому, который за неделю «поставил игру» команды?

Это рассказывает тот, кто после матча с медиакомандой «Амкал» ради хайпа кидал торт в лицо Егора Крида? Но самое смешное, что про скандальность Медиалиги рассуждает тот, кто весной попадал в ленты новостей исключительно из-за скандалов в семье?

Честно, если собрать новости про Игоря Лещука за последний год-два, то можно составить полноценный анамнез для психиатра!» (источник: телеграм-канал Владислава Радимова)

Лещук: «Владислав, а вы не устали столько внимания мне уделять?) Тренируйте ребят играть в футбол, у вас вроде неплохо получалось это как у игрока.

А то все что-то хотите на моей фамилии хайп собрать, хотя в вашем шкафу ситуации были похлеще моих и семейные, и про критику тренера». (комментарий в тг Радимова)

Радимов: «После вчерашнего поста в комментарии ко мне пришeл сам Игорь Лещук и сказал, что я пытаюсь хайповать на его имени, и что в моeм шкафу хватает скелетов, связанных и с семьeй, и с критикой тренеров.

Ну, во-первых, все мои семейные вещи уже давно на виду, и я сам ничего не скрываю. В твоих семейных делах копаться не собираюсь, но ведь это же факт, что в заголовках новостей ты зачастил с семейными скандалами. Это же у всех на виду, и отрицать это было бы странно.

Так же странно после такого говорить про какую-то (зачастую совершенно притянутую) скандальность Медиалиги. Мысль простая: медиафутбол – такой же срез нашей жизни и общества. Всe, что происходит в нашей жизни и в нашем футболе, происходит и в медиафутболе. Разница только в том, что тут всe прозрачно, открыто и перед камерами.

Далее, одно дело – критика тренера. Я сам, будучи игроком, этим занимался. Но совершенно другая история – подхалимаж в сторону нового тренера, который «за неделю поставил игру». Ну уж футбол-то не надо обманывать и болельщиков.

Ну и уж про хайп – прости, но я этого хайпа испытал на себе тонны, ещe когда такого слова не существовало! Ну и себе уж не льсти. На ком хайпиться – на тебе, что ли?

Ради любопытства заглянул в статистику и увидел, что за «Динамо» провeл за один сезон 25 матчей. Лещук за всю карьеру в этом клубе провeл 28 в РПЛ. Официально заявляю, что открыт к пари. Готов поспорить, что к 30 годам у Лещука даже 50 игр не наберeтся за «Динамо» в РПЛ!

Если же подытоживать, хочу сказать одно: Игорь, ты если высказываешься публично, должен быть готов и к публичным ответам. Всe просто». (источник: телеграм-канал Владислава Радимова)