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    Кузяев дал интервью пресс-службе «Гавра»

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил на вопросы клубной пресс-службы.

    Российский футболист дал интервью на английском языке, а в конце сказал несколько слов на французском.

    «Болельщики великолепны, мне очень нравится атмосфера на стадионе. Я надеюсь, что они будут продолжать болеть за нашу команду, потому что это очень важно для нас. Я благодарен болельщикам.

    Идеальное начало года для команды? Да, это правда, но думаю, что нам нужно играть лучше. Конечно, мы счастливы, что прошли в следующую стадию.

    Кубок Франции – это новый опыт для меня. Я надеюсь, что мы сможем достичь чего-то значимого в этом турнире.

    «Лион» – хорошая команда. Я думаю, что мы очень хорошо сыграли с ними на выезде, но я считаю, что независимо от того, с кем мы играем на своeм поле, нам нужно взять три очка, потому что наши болельщики помогут нам. Надеюсь, что мы сможем осчастливить их», – заявил Кузяев.

    • Хавбек присоединился к «Гавру» в июле.
    • Его статистика: 3 гола в 18 матчах.

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    Источник: ютуб-канал «Гавра»

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    Сегодня, 16:44
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    Комментарии (1)
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    Napaleon Banapart
    1705072574
    Après nous le deluge... (После нас хоть потоп) Французское выражение
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