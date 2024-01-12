Кузяев дал интервью пресс-службе «Гавра»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил на вопросы клубной пресс-службы.

Российский футболист дал интервью на английском языке, а в конце сказал несколько слов на французском.

«Болельщики великолепны, мне очень нравится атмосфера на стадионе. Я надеюсь, что они будут продолжать болеть за нашу команду, потому что это очень важно для нас. Я благодарен болельщикам.

Идеальное начало года для команды? Да, это правда, но думаю, что нам нужно играть лучше. Конечно, мы счастливы, что прошли в следующую стадию.

Кубок Франции – это новый опыт для меня. Я надеюсь, что мы сможем достичь чего-то значимого в этом турнире.

«Лион» – хорошая команда. Я думаю, что мы очень хорошо сыграли с ними на выезде, но я считаю, что независимо от того, с кем мы играем на своeм поле, нам нужно взять три очка, потому что наши болельщики помогут нам. Надеюсь, что мы сможем осчастливить их», – заявил Кузяев.