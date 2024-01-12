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    • «Это могло быть до свидания»: Рахимов раскрыл подробности своей болезни

    «Это могло быть до свидания»: Рахимов раскрыл подробности своей болезни

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о проблемах со здоровьем.

    «Это было на сборах в Австрии, и ситуация была на самом деле очень тяжeлой. Они не знали, что будет, потому что найти ничего не могли, в крови не было, а получилось так, что всe в лимфу пошло.

    Я ходить не мог, меня одевали просто, на тренировку, на последний сбор в Италии меня одевали, давали таблетку, я выходил, у меня текло колено.

    Я с трудом доехал до Вены потом к доктору. И когда они взяли кровь, показатель реактивный белок, который отвечает за воспаление в организме, они вернулись через пять минут, пробежали всем консилиумом, потому что у меня превышение было 200%.

    А у меня уже было состояние такое, что я ничего не понимал. Я доктору сказал: «Просто усыпи меня, сделай укол, и всe». Потому что я уже ничего не мог. Это боль, которая…

    Но у меня температура была ещe шесть месяцев. Потом они стали уже давать кортизон. Я стал отекать. А потом уже я вернулся в декабре месяце. Второй раз лeг в больницу. Всe же это время было на таблетках.

    К чему это могло привести? Это могло быть до свидания. И только на следующий год, в марте месяце, когда они ещe раз взяли кровь, у меня показалось 70 процентов, в 70 раз превышение в организме воспаления.

    И тогда мне доктор сказал: «Я вас поздравляю, говорит, у вас всe пошло на улучшение». Тогда ситуация была такая, что могло быть так в ближайшие дни или туда, или сюда», – сказал Рахимов.

    • «Рубин» ушел на зимнюю паузу на 7-м месте в РПЛ.
    • Казанцы набрали 28 очков в 18 турах.
    • 58-летний Рахимов тренирует команду с апреля 2023 года.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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