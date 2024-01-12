Нигматуллин испытывал психологические проблемы в США: «А Москва – совсем другое дело»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что в Москве ему сейчас комфортнее, чем в США.

– Этого мне и не хватало в Штатах [Нигматуллина попросили сфотографироваться]. То, по чему я соскучился.

Там же меня никто не знает. Ничего я в глазах американцев не добился, звать меня никак. Самооценка начала падать! А Москва – совсем другое дело.

– Часто подходят?

– В Москве-то? Чуть ли не каждый день! В Америке навалились какие-то психологические проблемы – возраст, забвение, развод... А здесь немножко воспрял.

Во Флориде классно! Шикарная погода, круглый год лето, теплый океан!

– Какая картинка.

– Там можно быть счастливым. Но мне сейчас лучше в Москве. В кругу близких друзей.

Когда ты в Америке с женой и детьми – это одно. А теперь семья распалась, сыновья уже в свободном плавании. Учебу младшего продолжаю финансировать. Но по большому счету начинаю для себя новую жизнь.