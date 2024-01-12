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    • Нигматуллин испытывал психологические проблемы в США: «А Москва – совсем другое дело»

    Нигматуллин испытывал психологические проблемы в США: «А Москва – совсем другое дело»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что в Москве ему сейчас комфортнее, чем в США.

    – Этого мне и не хватало в Штатах [Нигматуллина попросили сфотографироваться]. То, по чему я соскучился.

    Там же меня никто не знает. Ничего я в глазах американцев не добился, звать меня никак. Самооценка начала падать! А Москва – совсем другое дело.

    – Часто подходят?

    – В Москве-то? Чуть ли не каждый день! В Америке навалились какие-то психологические проблемы – возраст, забвение, развод... А здесь немножко воспрял.

    Во Флориде классно! Шикарная погода, круглый год лето, теплый океан!

    – Какая картинка.

    – Там можно быть счастливым. Но мне сейчас лучше в Москве. В кругу близких друзей.

    Когда ты в Америке с женой и детьми – это одно. А теперь семья распалась, сыновья уже в свободном плавании. Учебу младшего продолжаю финансировать. Но по большому счету начинаю для себя новую жизнь.

    • Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
    • Он поиграл в России, Италии и Израиле.
    • После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:01
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VVM1964
    1705062305
    Правильно - лучше замерзать в неотапливаемой квартире в Москве, чем в теплой Флориде !!! Это зов Родины, сынок !!! )))
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    Plyash
    1705064080
    Руслан,поверь,можно жить где угодно и сколь угодно,но слаще родных пенатов,которые тебя смогут убаюкать,в том числе и навечно,ничего ещё не придумано. Ну,ты и сам начал понимать,что - "где родился,там и пригодился."Удачи.
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