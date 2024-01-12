Нигматуллин испытывал психологические проблемы в США: «А Москва – совсем другое дело»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что в Москве ему сейчас комфортнее, чем в США.
– Этого мне и не хватало в Штатах [Нигматуллина попросили сфотографироваться]. То, по чему я соскучился.
Там же меня никто не знает. Ничего я в глазах американцев не добился, звать меня никак. Самооценка начала падать! А Москва – совсем другое дело.
– Часто подходят?
– В Москве-то? Чуть ли не каждый день! В Америке навалились какие-то психологические проблемы – возраст, забвение, развод... А здесь немножко воспрял.
Во Флориде классно! Шикарная погода, круглый год лето, теплый океан!
– Какая картинка.
– Там можно быть счастливым. Но мне сейчас лучше в Москве. В кругу близких друзей.
Когда ты в Америке с женой и детьми – это одно. А теперь семья распалась, сыновья уже в свободном плавании. Учебу младшего продолжаю финансировать. Но по большому счету начинаю для себя новую жизнь.
- Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году.
- Он поиграл в России, Италии и Израиле.
- После ухода из спорта Руслан работал диджеем, сейчас он занимается недвижимостью.