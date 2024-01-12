Галактионов рассказал о переговорах «Локо» с Антоном Миранчуком и Жемалетдиновым

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что клуб намерен сохранить полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«Мы все понимаем, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, у которых летом заканчивается контракт, являются воспитанниками клуба и футболистами, на которых клуб рассчитывает. Мы заинтересованы в том, чтобы они были в команде.

Понятно, что есть игры чуть лучше, а есть матчи чуть хуже, но концовку провели достаточно хорошо, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы ребята остались в команде. Переговорный процесс, насколько я информирован, идет, не знаю, в какой степени. Но очень надеемся, что все будет хорошо», – сказал Галактионов.