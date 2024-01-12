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    • Галактионов рассказал о переговорах «Локо» с Антоном Миранчуком и Жемалетдиновым

    Галактионов рассказал о переговорах «Локо» с Антоном Миранчуком и Жемалетдиновым

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что клуб намерен сохранить полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

    «Мы все понимаем, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, у которых летом заканчивается контракт, являются воспитанниками клуба и футболистами, на которых клуб рассчитывает. Мы заинтересованы в том, чтобы они были в команде.

    Понятно, что есть игры чуть лучше, а есть матчи чуть хуже, но концовку провели достаточно хорошо, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы ребята остались в команде. Переговорный процесс, насколько я информирован, идет, не знаю, в какой степени. Но очень надеемся, что все будет хорошо», – сказал Галактионов.

    • Контракты Антона Миранчука и Жемалетдинова с «Локомотивом» истекают 30 июня 2024 года.
    • 28-летний Миранчук в текущем сезоне провел 24 матча в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.
    • 27-летний Жемалетдинов в текущем сезоне сыграл в 13 встречах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:34
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    Комментарии (1)
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    Красногорск_Фан
    1705061757
    Было бы здорово если Жемалетдинов останется.
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