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    • «Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января

    «Ренн» – «Ницца»: прогноз на матч чемпионата Франции, 13 января

    В субботу, 13 января, на «Роазон Парк» в Ренне состоится матч 18 тура французской Лиги 1. Одноименный клуб будет принимать одного из лидеров чемпионата – «Ниццу». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

    «Ренн»

    «Ренну» крайне непросто дается борьба на несколько фронтов, поэтому подопечные Жюльена Стефана несколько забуксовали на домашней арене, занимая десятое место в таблице Лиги 1. В последних пяти матчах чемпионата Франции «Ренн» одержал лишь две победы. В то же время команда успела пробиться в 1/16 финала национального Кубка.

    «Ницца»

    «Ницца» напротив ставит перед собой серьезные цели и бросает вызов гегемону французского футбола ПСЖ. В настоящее время команда Франческо Фариоли располагается на второй строчке в Лиге 1, отставая от «вечного чемпиона» на пять очков.

    Личные встречи

    Три крайних противостояния «Ренна» и «Ниццы» завершились следующими исходами:

    • 05.11.2023 «Ницца» – «Ренн» 2:0
    • 06.05.2023 «Ницца» – «Ренн» 2:1
    • 02.01.2023 «Ренн» – «Ницца» 2:1

    Прогноз на матч «Ренн» – «Ницца»

    «Ницца» отличается самой надежной обороной в элите французского футбола. Фариоли достаточно прагматичный тренер и едва ли он откажется от своих принципов в выездном матче с «Ренном». Предлагаем поставить на тотал меньше 2,5 голов (1,63).

    Источник: «Бомбардир»

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