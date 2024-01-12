В субботу, 13 января, на «Роазон Парк» в Ренне состоится матч 18 тура французской Лиги 1. Одноименный клуб будет принимать одного из лидеров чемпионата – «Ниццу». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

«Ренн»

«Ренну» крайне непросто дается борьба на несколько фронтов, поэтому подопечные Жюльена Стефана несколько забуксовали на домашней арене, занимая десятое место в таблице Лиги 1. В последних пяти матчах чемпионата Франции «Ренн» одержал лишь две победы. В то же время команда успела пробиться в 1/16 финала национального Кубка.

«Ницца»

«Ницца» напротив ставит перед собой серьезные цели и бросает вызов гегемону французского футбола ПСЖ. В настоящее время команда Франческо Фариоли располагается на второй строчке в Лиге 1, отставая от «вечного чемпиона» на пять очков.

Личные встречи

Три крайних противостояния «Ренна» и «Ниццы» завершились следующими исходами:

Прогноз на матч «Ренн» – «Ницца»

«Ницца» отличается самой надежной обороной в элите французского футбола. Фариоли достаточно прагматичный тренер и едва ли он откажется от своих принципов в выездном матче с «Ренном». Предлагаем поставить на тотал меньше 2,5 голов (1,63).