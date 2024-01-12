В субботу, 13 января, на «MEWA Arena» в немецком городе Майнц состоится поединок 17 тура Бундеслиги. Одноименный клуб встретится с «Вольфсбургом». Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

«Майнц»

Подопечные Яна Зиверта откровенно провалили первую часть кампании 2023/2024. После 16 туров «Майнц» располагается на 16 месте в турнирной таблице (зона «стыков»). Команда из рук вон плохо играет в атаке (всего лишь 13 голов) и при этом не блещет при обороне своих ворот (28 пропущенных мячей).

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» – крепкий середняк Бундеслиги (10 строчка в таблице). Подопечные Нико Ковача неплохо провели концовку 2023 года, одержав две победы в трех матчах (одно поражение приходится на игру с «Баварией»).

Личные встречи

Последние три очных противостояния «Майнца» и «Вольфсбурга» прошли в одну калитку:

30.04.2023 «Вольфсбург» – «Майнц» 3:0

05.11.2022 «Майнц» – «Вольфсбург» 0:3

22.04.2022 «Вольфсбург» – «Майнц» 5:0

Прогноз на матч «Майнц» – «Вольфсбург»

Аналитики ставят «Майнц» явным фаворитом, однако мы считаем, что гости вполне способны зацепиться за очки. «Вольфсбург» располагает более качественным подбором игроков и играет под руководством более мастеровитого тренера. Предлагаем ставку X2 (1,70).