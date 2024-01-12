В субботу, 13 января, на «Europa-Park Stadion» во Фрайбурге состоится матч 17 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Унион» из Берлина. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по Москве.
«Фрайбург»
Команда Кристиана Штрайха проводит солидный сезон и ведет борьбу за место в еврокубках. На сегодняшний день «Фрайбург» занимает восьмую строчку в таблице чемпионата Германии. В последних пяти матчах Бундеслиги четыре победы при всего лишь одном поражении. Также важно упомянуть, что подопечные Штрайха не уходят с поля без забитого гола.
«Унион»
Клуб из Берлина с треском заваливает кампанию, расположившись аккурат перед зоной стыковых матчей. Дошло до того, что в середине ноября «Унион» отказался от услуг тренера Урса Фишера. Его место занял Ненад Белица. С тех пор столичные футболисты сумели подтянуть результаты, одержав три победы в 5 играх.
Личные встречи
Последние три очных поединка «Фрайбурга» и «Униона» порадовали высокой результативностью:
- 13.05.2023 «Унион» – «Фрайбург» 4:2
- 13.11.2022 «Фрайбург» – «Унион» 4:1
- 07.05.2022 «Фрайбург» – «Унион» 1:4
Прогноз на матч «Фрайбург» – «Унион»
Оба коллектива не отличаются надежностью у своих ворот. По этой причине мы предлагаем не лезть в исход, а сосредоточить внимание на ставке на обмен голами (1,77).