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    • «Фрайбург» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января

    «Фрайбург» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января

    В субботу, 13 января, на «Europa-Park Stadion» во Фрайбурге состоится матч 17 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Унион» из Берлина. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по Москве.

    «Фрайбург»

    Команда Кристиана Штрайха проводит солидный сезон и ведет борьбу за место в еврокубках. На сегодняшний день «Фрайбург» занимает восьмую строчку в таблице чемпионата Германии. В последних пяти матчах Бундеслиги четыре победы при всего лишь одном поражении. Также важно упомянуть, что подопечные Штрайха не уходят с поля без забитого гола.

    «Унион»

    Клуб из Берлина с треском заваливает кампанию, расположившись аккурат перед зоной стыковых матчей. Дошло до того, что в середине ноября «Унион» отказался от услуг тренера Урса Фишера. Его место занял Ненад Белица. С тех пор столичные футболисты сумели подтянуть результаты, одержав три победы в 5 играх.

    Личные встречи

    Последние три очных поединка «Фрайбурга» и «Униона» порадовали высокой результативностью:

    Прогноз на матч «Фрайбург» – «Унион»

    Оба коллектива не отличаются надежностью у своих ворот. По этой причине мы предлагаем не лезть в исход, а сосредоточить внимание на ставке на обмен голами (1,77).

    Источник: «Бомбардир»

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