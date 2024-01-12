В субботу, 13 января, на «Ред Булл Арене» в Лейпциге состоится матч 17 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать гостей из Франкфурта – «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Лейпциг»

В последних пяти играх с учетом всех соревнований «Лейпциг» одержал четыре победы, лишь единожды сыграв вничью. При этом матчи с участием команды Марко Розе традиционно отличаются высокой результативностью. «Лейпциг» забил 11 голов, пропустив 6 мячей.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы не отстают от своего ближайшего оппонента и также не забывают радовать публику ярким футболом. В последних пяти турах Бундеслиги у «Айнтрахта» две победы при трех поражениях. Следует обратить внимание, что на данной дистанции команда из Франкфурта успела сенсационно вынести «Баварию» – 5:1.

Личные встречи

Три крайних противостояния «Лейпцига» и «Айнтрахта» завершились следующими исходами:

Прогноз на матч «Лейпциг» – «Айнтрахт»

На «Ред Булл Арене» лицом к лицу сойдутся команды, которые любят и умеют играть в атаке. Мы считаем, что соперники устроят настоящую перестрелку. Рекомендованная ставка – тотал больше 3 голов (1,80).