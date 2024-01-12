В субботу, 13 января, на «Ред Булл Арене» в Лейпциге состоится матч 17 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать гостей из Франкфурта – «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
«Лейпциг»
В последних пяти играх с учетом всех соревнований «Лейпциг» одержал четыре победы, лишь единожды сыграв вничью. При этом матчи с участием команды Марко Розе традиционно отличаются высокой результативностью. «Лейпциг» забил 11 голов, пропустив 6 мячей.
«Айнтрахт»
Франкфуртцы не отстают от своего ближайшего оппонента и также не забывают радовать публику ярким футболом. В последних пяти турах Бундеслиги у «Айнтрахта» две победы при трех поражениях. Следует обратить внимание, что на данной дистанции команда из Франкфурта успела сенсационно вынести «Баварию» – 5:1.
Личные встречи
Три крайних противостояния «Лейпцига» и «Айнтрахта» завершились следующими исходами:
- 03.06.2023 «Лейпциг» – «Айнтрахт» 2:0
- 25.02.2023 «Лейпциг» – «Айнтрахт» 2:1
- 07.01.2023 «Лейпциг» – «Айнтрахт» 2:4
Прогноз на матч «Лейпциг» – «Айнтрахт»
На «Ред Булл Арене» лицом к лицу сойдутся команды, которые любят и умеют играть в атаке. Мы считаем, что соперники устроят настоящую перестрелку. Рекомендованная ставка – тотал больше 3 голов (1,80).