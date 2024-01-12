Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Лейпциг» – «Айнтрахт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января

    «Лейпциг» – «Айнтрахт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января

    В субботу, 13 января, на «Ред Булл Арене» в Лейпциге состоится матч 17 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать гостей из Франкфурта – «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

    «Лейпциг»

    В последних пяти играх с учетом всех соревнований «Лейпциг» одержал четыре победы, лишь единожды сыграв вничью. При этом матчи с участием команды Марко Розе традиционно отличаются высокой результативностью. «Лейпциг» забил 11 голов, пропустив 6 мячей.

    «Айнтрахт»

    Франкфуртцы не отстают от своего ближайшего оппонента и также не забывают радовать публику ярким футболом. В последних пяти турах Бундеслиги у «Айнтрахта» две победы при трех поражениях. Следует обратить внимание, что на данной дистанции команда из Франкфурта успела сенсационно вынести «Баварию» – 5:1.

    Личные встречи

    Три крайних противостояния «Лейпцига» и «Айнтрахта» завершились следующими исходами:

    • 03.06.2023 «Лейпциг» – «Айнтрахт» 2:0
    • 25.02.2023 «Лейпциг» – «Айнтрахт» 2:1
    • 07.01.2023 «Лейпциг» – «Айнтрахт» 2:4

    Прогноз на матч «Лейпциг» – «Айнтрахт»

    На «Ред Булл Арене» лицом к лицу сойдутся команды, которые любят и умеют играть в атаке. Мы считаем, что соперники устроят настоящую перестрелку. Рекомендованная ставка – тотал больше 3 голов (1,80).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+