Канчельскис назвал клуб-хозяин РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил успехи «Спартака» в сравнении с «Зенитом».
«Зенит» выиграл РПЛ пять раз подряд. И сохраняет хорошие шансы сделать это в шестой раз. Его можно назвать хозяином РПЛ. А «Спартак» как всегда – хорошо начал, а потом скатился. Для них будет успехом, если закончат сезон в топ-3.
- Красно-белым надо заново выстраивать весь менеджмент в клубе, чтобы претендовать на такие же успехи, как у «Зенита». Но они не смогут выиграть два чемпионства подряд, не могу это представить», – сказал Канчельскис.
- «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России. В текущем сезоне команда занимает второе место с 36 очками после 18 туров.
- «Спартак» завершил первую часть сезона на пятой позиции с 30 очками. Последний раз красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне 2016/17.