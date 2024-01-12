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    Канчельскис назвал клуб-хозяин РПЛ

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил успехи «Спартака» в сравнении с «Зенитом».

    «Зенит» выиграл РПЛ пять раз подряд. И сохраняет хорошие шансы сделать это в шестой раз. Его можно назвать хозяином РПЛ. А «Спартак» как всегда – хорошо начал, а потом скатился. Для них будет успехом, если закончат сезон в топ-3.

    • Красно-белым надо заново выстраивать весь менеджмент в клубе, чтобы претендовать на такие же успехи, как у «Зенита». Но они не смогут выиграть два чемпионства подряд, не могу это представить», – сказал Канчельскис.
    • «Зенит» выиграл последние пять чемпионатов России. В текущем сезоне команда занимает второе место с 36 очками после 18 туров.
    • «Спартак» завершил первую часть сезона на пятой позиции с 30 очками. Последний раз красно-белые выигрывали чемпионат России в сезоне 2016/17.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1705053532
    Для Спартака не вылететь в Пердив уже УСПЕХ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    akku
    1705058139
    Хозяин РПЛ не Зенит, а Газпром во главе с Миллером, что хотят, то и воротят. С Suvorov71 согласен на все 100%.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1705066205
    А мы думали хозяин РПЛ-Балтика
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    Айболид
    1705073245
    Обиженки ноют . Ничего новАГА .
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