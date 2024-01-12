Канчельскис назвал клуб-хозяин РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил успехи «Спартака» в сравнении с «Зенитом».

«Зенит» выиграл РПЛ пять раз подряд. И сохраняет хорошие шансы сделать это в шестой раз. Его можно назвать хозяином РПЛ. А «Спартак» как всегда – хорошо начал, а потом скатился. Для них будет успехом, если закончат сезон в топ-3.