Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Хоффенхайма», 17 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Упамекано, де Лигт, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

«Хоффенхайм»: Бауман,Кабак, Брукс, Акпогума, Кадержабек, Прeмель, Гриллич, Стах, Сков, Вегорс, Крамарич, Гомес.

Главный тренер: Пеллегрино Матараццо

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Хоффенхайм»