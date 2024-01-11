Весной может состояться ретроматч «Спартак» – «Алания»

Кирилл Терешин, руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, допустил проведение в 2024 году ретроматча между «Аланией» и «Спартаком».

«В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учeтом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона «Спартак», в качестве праздника открытия арены вполне подошeл бы ретроматч «Алания» – «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков», – сказал Терешин.