Весной может состояться ретроматч «Спартак» – «Алания»

Кирилл Терешин, руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, допустил проведение в 2024 году ретроматча между «Аланией» и «Спартаком».
«В настоящий момент мы обсуждаем серию возможных матчей в рамках Лиги легенд на 2024 год. С учeтом того что во Владикавказе планируют этой весной завершить строительство долгожданного стадиона «Спартак», в качестве праздника открытия арены вполне подошeл бы ретроматч «Алания» – «Спартак», вне всяких сомнений вызвавший бы аншлаг среди осетинских болельщиков», – сказал Терешин.
- В 1996 году команды провели золотой матч за чемпионство.
- Игра со счетом 2:1 осталась за «Спартаком».
- У «Спартака» забивали Илья Цымбаларь и Андрей Тихонов, у «Алании» отличился Анатолий Канищев.