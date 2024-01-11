Черевченко сравнил Глушакова с Модричем

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал присоединение Дениса Глушакова к «Ростову».
«Я так понимаю, что из «Ростова» ушло много футболистов. Усилит Денис команду или нет, будет зависеть только от него. Валерий Карпин взял его посмотреть на первый сбор – думаю, после примет решение.
Может ли возраст стать помехой? Лука Модрич же в 38 лет играет в «Реале», поэтому ничего страшного.
Если Денис устроит Карпина, то останется в «Ростове». Не устроит или будут сомнения – не оставит. Думаю, Карпин не брал никакие обязательства перед Глушаковым. Всe зависит от Дениса», – сказал Черевченко.
- 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
- В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
- С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.