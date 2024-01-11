Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Черевченко сравнил Глушакова с Модричем

    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал присоединение Дениса Глушакова к «Ростову».

    «Я так понимаю, что из «Ростова» ушло много футболистов. Усилит Денис команду или нет, будет зависеть только от него. Валерий Карпин взял его посмотреть на первый сбор – думаю, после примет решение.

    Может ли возраст стать помехой? Лука Модрич же в 38 лет играет в «Реале», поэтому ничего страшного.

    Если Денис устроит Карпина, то останется в «Ростове». Не устроит или будут сомнения – не оставит. Думаю, Карпин не брал никакие обязательства перед Глушаковым. Всe зависит от Дениса», – сказал Черевченко.

    • 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
    • В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
    • С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.

    Новости по теме
    Глушаков с женой выложили фото жаркого поцелуя в честь кожаной свадьбы 2
    Глушаков ответил, останется ли в «Ростове» после сборов 1
    Глушаков – перед сборами с «Ростовом»: «Молодой, перспективный, еще поиграю»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+