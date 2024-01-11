«Морозов в гробу переворачивается»: Желудков – об 11 бразильцах в «Зените»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков недоволен, что в команде 11 бразильцев.

«Я думаю, что Юрий Морозов сейчас в гробу переворачивается, глядя на это все. Никогда в истории команды такого не было. Это все, конечно, очень удивительно. Ну теперь-то «Зенит» точно должен обходить «Краснодар» и брать чемпионство, иначе зачем?

Вообще, конечно, бразильцы умеют в играть в футбол. Может, это и пойдет на пользу нашим ребятам: чему-то научатся у них. Но в целом ситуация некрасивая», – считает Желудков.