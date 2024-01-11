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    • «Морозов в гробу переворачивается»: Желудков – об 11 бразильцах в «Зените»

    «Морозов в гробу переворачивается»: Желудков – об 11 бразильцах в «Зените»

    Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков недоволен, что в команде 11 бразильцев.

    «Я думаю, что Юрий Морозов сейчас в гробу переворачивается, глядя на это все. Никогда в истории команды такого не было. Это все, конечно, очень удивительно. Ну теперь-то «Зенит» точно должен обходить «Краснодар» и брать чемпионство, иначе зачем?

    Вообще, конечно, бразильцы умеют в играть в футбол. Может, это и пойдет на пользу нашим ребятам: чему-то научатся у них. Но в целом ситуация некрасивая», – считает Желудков.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
    • Морозов несколько раз тренировал «Зенит». Тренер ушел из жизни в 2005 году в 70 лет.

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    Источник: «Фонтанка»

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    Комментарии (8)
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    Айболид
    1704986137
    11 бразильцев ? Глорам зайдёт .
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    Номэд
    1704990273
    Вшивый позор!
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    DOCTOR PENALTY
    1704990487
    Питер не знает меры, "народное достояние" просто охренело. Это унижает наш футбол.
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    Krics
    1704991504
    Где вшивые клошары,если настоящие зенитовские легенды,смеются над милеровской Зинкой,жду комментов,ихмо.
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    Napaleon Banapart
    1704991543
    Аппетит приходит во время еды. 11 не 20 Бери еще....
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