«Морозов в гробу переворачивается»: Желудков – об 11 бразильцах в «Зените»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков недоволен, что в команде 11 бразильцев.
«Я думаю, что Юрий Морозов сейчас в гробу переворачивается, глядя на это все. Никогда в истории команды такого не было. Это все, конечно, очень удивительно. Ну теперь-то «Зенит» точно должен обходить «Краснодар» и брать чемпионство, иначе зачем?
Вообще, конечно, бразильцы умеют в играть в футбол. Может, это и пойдет на пользу нашим ребятам: чему-то научатся у них. Но в целом ситуация некрасивая», – считает Желудков.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
- Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
- Морозов несколько раз тренировал «Зенит». Тренер ушел из жизни в 2005 году в 70 лет.