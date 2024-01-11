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    • Адвокат Мамаева выступила в защиту Павла после его дебоша в самолете

    Адвокат Мамаева выступила в защиту Павла после его дебоша в самолете

    Евгения Векина, адвокат экс-игрока сборной России Павла Мамаева, оценила его поведение в самолете. Он устроил дебош.

    • Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» якобы кричал и матерился на бортпроводников.
    • Он не смог улететь из Москвы в Дубай из-за технической неисправности самолета.
    • Сам экс-футболист отрицает обвинения в свой адрес.

    «Вчера целые сутки были информационные вбросы. Несмотря на это, корреспондент пошел преследовать людей по всему аэропорту. Насколько я знаю, ему много раз вежливо было дано напоминание о том, что сегодня он уже звонил и ему все рассказали. Это происходило на протяжении длительного времени в аэропорту. А то, что было заснято и выставлено, сделано в последний момент. Почему люди так отвечают? Потому что другие переходят все границы. Не хватило терпения, сутки просто издевались над семьей. Мне кажется, на его месте любой бы так ответил. Получается, что Mash сделал этот вброс. Дальше Павел очень культурно с ними побеседовал. После этого в совершенно некрасивой форме журналист преследовал его. После такой беспочвенной травли любой бы на их месте отреагировал.

    Понятно, что этот корреспондент попал в аэропорт специально, чтобы преследовать их. Журналист в лицо снимал Павла, его супругу и ребенка. Может, это был заказ? Это была провокация для того, чтобы получить реакцию.

    Какая управа может быть на таких желтушных журналистов? С ними надо либо судиться, писать на них заявления в полицию, либо не тратить свое время и объяснить на русском языке человеку, чтобы он понял. Но они и этого не понимают. Мое личное мнение: Павел ответил и правильно сделал. Он защитил себя и свою семью», – сказала Векина.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1704984565
    Уже с Дзюбой подобное было. Человек говорит что разговора не будет а эти проститутки специально провоцируют. Вот Павлик кого метелить то нужно. Причем не только стулом. И телефон засунуть туда куда Артем намеревался.
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    Avenger_93
    1704986288
    Да всем насрать
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    rac531
    1704986496
    Этих шелкоперов надо избивать так, чтобы месяцами кости лечили
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