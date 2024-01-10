Мамаев: «Я уже больше трех лет не матерюсь»

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев назвал «полнейшей чушью» информацию о его поведении на борту самолета в аэропорту Внуково.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» якобы кричал и матерился на бортпроводников.

Он не смог улететь из Москвы в Дубай из-за технической неисправности самолета.

«Это стопроцентная клевета. Ситуация была следующей: во время разгона самолета на взлет случилась аварийная остановка, произошла какая‑то неисправность. Командир корабля объявил, что полет не состоится, всем надо будет покинуть самолет и ждать дальнейших инструкций.

Мы летели с маленьким ребенком, с сыном. Коляска была в багажном отделении, поэтому мы попросили ее вынести, чтобы ребенка сразу туда положили. На улице было очень холодно, мы собирались пойти на выход и уехать домой.

Было понятно, что это небыстрый процесс. Все было культурно и вежливо. Ребята пошли нам навстречу, мы спокойно уехали.

А по поводу мата – полнейшая чушь. Я уже больше трех лет не матерюсь», – сказал Мамаев.