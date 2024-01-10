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    Мамаев: «Я уже больше трех лет не матерюсь»

    Экс-футболист сборной России Павел Мамаев назвал «полнейшей чушью» информацию о его поведении на борту самолета в аэропорту Внуково.

    • Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» якобы кричал и матерился на бортпроводников.
    • Он не смог улететь из Москвы в Дубай из-за технической неисправности самолета.

    «Это стопроцентная клевета. Ситуация была следующей: во время разгона самолета на взлет случилась аварийная остановка, произошла какая‑то неисправность. Командир корабля объявил, что полет не состоится, всем надо будет покинуть самолет и ждать дальнейших инструкций.

    Мы летели с маленьким ребенком, с сыном. Коляска была в багажном отделении, поэтому мы попросили ее вынести, чтобы ребенка сразу туда положили. На улице было очень холодно, мы собирались пойти на выход и уехать домой.

    Было понятно, что это небыстрый процесс. Все было культурно и вежливо. Ребята пошли нам навстречу, мы спокойно уехали.

    А по поводу мата – полнейшая чушь. Я уже больше трех лет не матерюсь», – сказал Мамаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.01.2024 21:09
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1704912018
    ... я просто на матерном языке разговариваю. )
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    Desma
    1704912090
    Паша, неужели в тюрьме перевоспитали?
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    VVM1964
    1704912422
    - Я уже больше трех лет не матерюсь..., а еще я крестиком вышивать умею )))
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