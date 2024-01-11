Камоцци назвал главное качество Миранчука

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Рад за Алексея. Он заслуживает выходить в стартовом составе команды. В последних матчах Миранчук напрямую влияет на результат.

Его главное качество – умение нестандартно мыслить на футбольном поле. Такие игроки всегда высокого ценятся», – сказал Камоцци.