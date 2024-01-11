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    Камоцци назвал главное качество Миранчука

    Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «Рад за Алексея. Он заслуживает выходить в стартовом составе команды. В последних матчах Миранчук напрямую влияет на результат.

    Его главное качество – умение нестандартно мыслить на футбольном поле. Такие игроки всегда высокого ценятся», – сказал Камоцци.

    • Миранчук провел в нынешнем сезоне 16 матчей за «Аталанту», забил 2 гола и отдал 4 передачи.
    • Россиянин выступает за клуб из Бергамо с августа 2020 года. Сезон-2022/23 он провел на правах аренды в «Торино».
    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «РБ Спорт»

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