Тарханов объяснил, почему «Енисей» отказался от Мостового

Известный российский тренер Александр Тарханов объяснил решение руководства «Енисея» назначит на пост главного тренера Андрея Тихонова. Кандидатом на эту должность также был Александр Мостовой.

«Енисей» сделал правильный выбор, сделав ставку именно на Тихонова. Считаю, что остальные кандидаты не подходили на эту должность.

Команде нужен опытный специалист, способный дать футболистам новый импульс, построить команду, способную бороться за место повыше. Андрей как раз такой человек. А эксперименты на пользу не пойдут.

Александра Мостового не следовало приглашать: у него вообще нет опыта работы тренером. И я не думаю, что он мог бы помочь «Енисею» бороться за путевку в РПЛ. У него еще всe впереди, пока спешить не нужно», – сказал Тарханов.