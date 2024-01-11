Лидер Первой лиги пополнился защитником «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Артем Касимов перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды. 20-летний футболист ранее выступал за «Зенит-2» во Второй лиге, был капитаном команды.

Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона.