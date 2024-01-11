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    Лидер Первой лиги пополнился защитником «Зенита»

    Центральный защитник «Зенита» Артем Касимов перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды. 20-летний футболист ранее выступал за «Зенит-2» во Второй лиге, был капитаном команды.

    Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона.

    • 30 мая 2021 года Касимов дебютировал за «Зенит»-2 в официальном матче.
    • За основу «Зенита» дебютировал в ноябре 2023 года в товарищеском матче против бакинского «Нефтчи».
    • Касимов вызывался в сборную России до 18 и 19 лет, проведя в общей сложности 5 матчей.
    • В сезоне-2023 провел 14 матчей за «Зенит»-2 во Второй лиге, в которых забил 2 гола.
    • Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге с 37 очками после 20 туров.

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    Источник: официальный сайт «Динамо» Мх

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