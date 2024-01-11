Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл на медицинское обследование «Ростова» перед стартом зимних сборов.
Футболист заявил, что договорился с главным тренером команды Валерием Карпиным о тренировках в составе команды, однако конкретики по поводу подписания контракта пока нет.
– Ваше будущее теперь связано с «Ростовом»?
– Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой.
– Медосмотр не значит, что будет подписан контракт?
– Время покажет, давайте не будем загадывать.
– Готовы вернуться в РПЛ, играть в «Ростове»?
– Готов , не готов – только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего.
Приятно будет потренироваться – знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов.
Возможная встреча со «Спартаком» на Зимнем кубке РПЛ? Замечательно.
- 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
- В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
- С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.
- Полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».
- В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом и обладателем Суперкубка России в 2017 году.