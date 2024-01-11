Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл на медицинское обследование «Ростова» перед стартом зимних сборов.

Футболист заявил, что договорился с главным тренером команды Валерием Карпиным о тренировках в составе команды, однако конкретики по поводу подписания контракта пока нет.

– Ваше будущее теперь связано с «Ростовом»?

– Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой.

– Медосмотр не значит, что будет подписан контракт?

– Время покажет, давайте не будем загадывать.

– Готовы вернуться в РПЛ, играть в «Ростове»?

– Готов , не готов – только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего.

Приятно будет потренироваться – знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов.

Возможная встреча со «Спартаком» на Зимнем кубке РПЛ? Замечательно.