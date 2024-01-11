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    • Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»

    Глушаков высказался о возможном возвращении в РПЛ и матче против «Спартака»

    Полузащитник Денис Глушаков прибыл на медицинское обследование «Ростова» перед стартом зимних сборов.

    Футболист заявил, что договорился с главным тренером команды Валерием Карпиным о тренировках в составе команды, однако конкретики по поводу подписания контракта пока нет.

    – Ваше будущее теперь связано с «Ростовом»?

    – Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой.

    – Медосмотр не значит, что будет подписан контракт?

    – Время покажет, давайте не будем загадывать.

    – Готовы вернуться в РПЛ, играть в «Ростове»?

    – Готов , не готов – только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего.

    Приятно будет потренироваться – знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов.

    Возможная встреча со «Спартаком» на Зимнем кубке РПЛ? Замечательно.

    • 36-летний хавбек отправится вместе с «Ростовом» на сбор в ОАЭ.
    • В июле Глушаков был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
    • С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.
    • Полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».
    • В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом и обладателем Суперкубка России в 2017 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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