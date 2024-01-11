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    • Черчесов прокомментировал информацию о назначении в «Спартак»

    Черчесов прокомментировал информацию о назначении в «Спартак»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил рассуждения о возможном приходе на пост главного тренера «Спартака».

    – К «Спартаку» недавно примкнул новый спортивный директор Томаш Амарал. Как вы относитесь к тому, что клуб тренирует малоизвестный в Европе специалист из Испании Гильермо Абаскаль, а новым спортдиром стал еще менее известный португалец, для которого это первый подобный опыт?

    – Это выбор менеджмента, на что есть полное право. Да, не все могут понять такие шаги, наблюдая со стороны, но ведь руководители берут на себя ответственность за подобные решения, так что им за них и отвечать. Главное, чтобы все получилось.

    «Спартак» настолько популярен, что про него пишут и говорят больше всего. Кто бы ни пришел туда – работать в офисе или играть, – публичные дискуссии будут всегда. Это аксиома.

    – А как вам рассуждения, вернется ли в ближайшее время в «Спартак» Черчесов?

    – Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в «Спартаке» я ни с кем не общался.

    • Черчесов остается без работы после ухода из «Ференцвароша» в июле прошлого года.
    • Он уже был главным тренером «Спартака» с июня 2007-го по август 2008 года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии (7)
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    alefreddy
    1704960799
    отдыхай Стас отдыхай
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    Василевс Ромеев
    1704961357
    Пищевику крупно повезло. Черчес не будет его кошмарить!
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    Дядя Серёжа
    1704965319
    Займи место рядом с Влерием Павловичем
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    Скай
    1704968992
    нет уж, лучше в помойный бЗдинит пущай идет.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704971528
    Было бы отлично на него посмотреть в свинарне. Во смеху было бы. Да он там с ума сойдёт или прибьёт какого нибудь лузера у хряков. Гыгыгы
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    Иван-Попович-google
    1704985289
    Воротником был не плохим, но из него тренер, как из известной субстанции конфета. Лёгкая группа, и нога (более лучшего вратаря) Акинфеева и он "херой". Солдафонские замашки в футболе дают только временный эффект. Где он показал себя на длинной дистанции? Ответ - ни где.
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