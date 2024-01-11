Черчесов прокомментировал информацию о назначении в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил рассуждения о возможном приходе на пост главного тренера «Спартака».

– К «Спартаку» недавно примкнул новый спортивный директор Томаш Амарал. Как вы относитесь к тому, что клуб тренирует малоизвестный в Европе специалист из Испании Гильермо Абаскаль, а новым спортдиром стал еще менее известный португалец, для которого это первый подобный опыт?

– Это выбор менеджмента, на что есть полное право. Да, не все могут понять такие шаги, наблюдая со стороны, но ведь руководители берут на себя ответственность за подобные решения, так что им за них и отвечать. Главное, чтобы все получилось.

«Спартак» настолько популярен, что про него пишут и говорят больше всего. Кто бы ни пришел туда – работать в офисе или играть, – публичные дискуссии будут всегда. Это аксиома.

– А как вам рассуждения, вернется ли в ближайшее время в «Спартак» Черчесов?

– Поскольку сейчас нахожусь в свободном плавании, то и меня периодически упоминают в контексте красно-белых. Но могу сказать, что подобные слухи не имеют под собой почвы: на тему работы в «Спартаке» я ни с кем не общался.