Бубнов назвал главную проблему Миранчука в «Аталанте»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов оценил выступления полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
«У полузащитника «Аталанты» далеко не все получается в Италии. Адаптация к новым реалиям затянулась, и не факт, что ему когда-то удастся вписаться в игровую схему Гасперини, чтобы стать неприкасаемым футболистом основного состава. В первую очередь, у Алексея большие проблемы с игрой в обороне.
С учетом того, что Миранчук уже привык к итальянскому чемпионату, можно смело утверждать, что при желании он без проблем найдет команду в серии A. В том же «Торино» наверняка не против вернуть футболиста, который ярко проявил себя в прошлом сезоне. Вопрос в том, захочет ли сейчас отпускать игрока «Аталанта», ведь он стал результативно действовать в последнее время», – написал Бубнов.
- Миранчук провел в нынешнем сезоне 16 матчей за «Аталанту», забил 2 гола и отдал 4 передачи.
- Россиянин выступает за клуб из Бергамо с августа 2020 года. Сезон-2022/23 он провел на правах аренды в «Торино».