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    Бубнов назвал главную проблему Миранчука в «Аталанте»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов оценил выступления полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    «У полузащитника «Аталанты» далеко не все получается в Италии. Адаптация к новым реалиям затянулась, и не факт, что ему когда-то удастся вписаться в игровую схему Гасперини, чтобы стать неприкасаемым футболистом основного состава. В первую очередь, у Алексея большие проблемы с игрой в обороне.

    С учетом того, что Миранчук уже привык к итальянскому чемпионату, можно смело утверждать, что при желании он без проблем найдет команду в серии A. В том же «Торино» наверняка не против вернуть футболиста, который ярко проявил себя в прошлом сезоне. Вопрос в том, захочет ли сейчас отпускать игрока «Аталанта», ведь он стал результативно действовать в последнее время», – написал Бубнов.

    • Миранчук провел в нынешнем сезоне 16 матчей за «Аталанту», забил 2 гола и отдал 4 передачи.
    • Россиянин выступает за клуб из Бергамо с августа 2020 года. Сезон-2022/23 он провел на правах аренды в «Торино».

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    Источник: Sportbox.ru

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