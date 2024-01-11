Бубнов назвал главную проблему Миранчука в «Аталанте»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», французского «Ред Стар» и сборной СССР Александр Бубнов оценил выступления полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«У полузащитника «Аталанты» далеко не все получается в Италии. Адаптация к новым реалиям затянулась, и не факт, что ему когда-то удастся вписаться в игровую схему Гасперини, чтобы стать неприкасаемым футболистом основного состава. В первую очередь, у Алексея большие проблемы с игрой в обороне.

С учетом того, что Миранчук уже привык к итальянскому чемпионату, можно смело утверждать, что при желании он без проблем найдет команду в серии A. В том же «Торино» наверняка не против вернуть футболиста, который ярко проявил себя в прошлом сезоне. Вопрос в том, захочет ли сейчас отпускать игрока «Аталанта», ведь он стал результативно действовать в последнее время», – написал Бубнов.