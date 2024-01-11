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    «Зенит» хочет купить Джона Кеннеди

    «Зенит» запросил у «Флуминенсе» информацию по поводу трансфера нападающего Джона Кеннеди. По данным Netflu, бразильский клуб отверг возможность перехода игрока сейчас.

    Руководство «Флуминенсе» и агенты Кеннеди считают, что ему еще нужно совершенствоваться в команде из Рио-де-Жанейро. В результате, несмотря на сбор данных, российский клуб не сделал официального предложения.

    • В 2023 году Кеннеди провел за «Флуминенсе» 52 матча, забил 18 голов и отдал 5 передач.
    • Ранее «Зенит» уже купил у «Флуминенсе» защитника Нино и проявлял интерес к нападающему Джону Ариасу.

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    Источник: Netflu

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    Комментарии (4)
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    Rabinovi_ch
    1704951763
    Может сразу Рональда Рейгана купят?
    Ответить
    Давид59
    1704958871
    Президенты пошли. Даёшь их всех из Бразилии оптом! Чего церемониться?
    Ответить
    Suvorov71
    1704970132
    Совсем съехали на смазных бразильцах, своих надо готовить чудаки, это не только помойки касается
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