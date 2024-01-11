«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди

«Зенит» запросил у «Флуминенсе» информацию по поводу трансфера нападающего Джона Кеннеди. По данным Netflu, бразильский клуб отверг возможность перехода игрока сейчас.
Руководство «Флуминенсе» и агенты Кеннеди считают, что ему еще нужно совершенствоваться в команде из Рио-де-Жанейро. В результате, несмотря на сбор данных, российский клуб не сделал официального предложения.
- В 2023 году Кеннеди провел за «Флуминенсе» 52 матча, забил 18 голов и отдал 5 передач.
- Ранее «Зенит» уже купил у «Флуминенсе» защитника Нино и проявлял интерес к нападающему Джону Ариасу.