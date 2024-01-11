«Зенит» хочет купить Джона Кеннеди

«Зенит» запросил у «Флуминенсе» информацию по поводу трансфера нападающего Джона Кеннеди. По данным Netflu, бразильский клуб отверг возможность перехода игрока сейчас.

Руководство «Флуминенсе» и агенты Кеннеди считают, что ему еще нужно совершенствоваться в команде из Рио-де-Жанейро. В результате, несмотря на сбор данных, российский клуб не сделал официального предложения.