Губерниев отреагировал на инцидент с Мамаевым в самолете

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о спорной ситуации с участием Павла Мамаева.

Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» якобы кричал и матерился на бортпроводников.

Он не смог улететь из Москвы в Дубай из-за технической неисправности самолета.

Сам экс-футболист отрицает обвинения в свой адрес.

«Нужно выполнять правила авиаперевозок и все необходимые требования на борту. Если Павел Мамаев крутой чувак, то пусть летает на «Джетах».

Если хочешь диктовать свои условия на борту, то либо покупай самолeт, либо арендуй и «выeживайся». Летишь в экономе – веди себя как все. Будь тише воды, ниже травы на борту.

Я так понимаю, что в Дубае у него футбольная школа. Это отличный пример для подрастающего поколения! Рубрика «горбатого могила исправит». Хорошо, хоть не избил никого.

С другой стороны, если бы он поднял на кого-то руку, эта история была бы даже похлеще, чем в «Кофемании».

В данной ситуации могу посоветовать Павлу купить самолeт, но даже если будет личный лайнер, нужно будет всe равно соблюдать правила авиаперевозок. Бедный, бедный Павел!» – сказал Губерниев.