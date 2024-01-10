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    Губерниев отреагировал на инцидент с Мамаевым в самолете

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о спорной ситуации с участием Павла Мамаева.

    • Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» якобы кричал и матерился на бортпроводников.
    • Он не смог улететь из Москвы в Дубай из-за технической неисправности самолета.
    • Сам экс-футболист отрицает обвинения в свой адрес.

    «Нужно выполнять правила авиаперевозок и все необходимые требования на борту. Если Павел Мамаев крутой чувак, то пусть летает на «Джетах».

    Если хочешь диктовать свои условия на борту, то либо покупай самолeт, либо арендуй и «выeживайся». Летишь в экономе – веди себя как все. Будь тише воды, ниже травы на борту.

    Я так понимаю, что в Дубае у него футбольная школа. Это отличный пример для подрастающего поколения! Рубрика «горбатого могила исправит». Хорошо, хоть не избил никого.

    С другой стороны, если бы он поднял на кого-то руку, эта история была бы даже похлеще, чем в «Кофемании».

    В данной ситуации могу посоветовать Павлу купить самолeт, но даже если будет личный лайнер, нужно будет всe равно соблюдать правила авиаперевозок. Бедный, бедный Павел!» – сказал Губерниев.

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    Источник: Metaratings

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    10.01.2024 22:44
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    Комментарии (3)
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    LOKOfanatik19
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    Слишком много Губы сегодня, ведь там идут кубки мира по лыжам биатлону, или уже не интересны зимние виды спорта?
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