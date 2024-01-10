Реакция Мостового на назначение Тихонова тренером «Енисея»

Александр Мостовой прокомментировал решение «Енисея» пригласить на пост главного тренера Андрея Тихонова.

«Что не срослось с «Енисеем»? Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было.

Видел, что помимо моей фамилии, было ещe фамилий пять. Поэтому ничего такого. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал.

Давно, когда я вернулся в Россию, мне задавали вопрос: «Александр, кем вы себя видите в будущем?». Я отвечал, что хотел бы быть в нашем футболе.

Лет 15 прошло, а я ещe ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве. Жизнь такая, что не знаешь, что будет завтра или тем более через полгода.

Все заждались меня в роли тренера? Да никто не заждался», – сказал Мостовой.

«Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.

Тихонов уже тренировал команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.

В шорт-лист клуба входили Мостовой, Массимо Каррера, Дмитрий Кузнецов и другие.

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