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    • Реакция Мостового на назначение Тихонова тренером «Енисея»

    Реакция Мостового на назначение Тихонова тренером «Енисея»

    Александр Мостовой прокомментировал решение «Енисея» пригласить на пост главного тренера Андрея Тихонова.

    «Что не срослось с «Енисеем»? Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было.

    Видел, что помимо моей фамилии, было ещe фамилий пять. Поэтому ничего такого. Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал.

    Давно, когда я вернулся в Россию, мне задавали вопрос: «Александр, кем вы себя видите в будущем?». Я отвечал, что хотел бы быть в нашем футболе.

    Лет 15 прошло, а я ещe ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве. Жизнь такая, что не знаешь, что будет завтра или тем более через полгода.

    Все заждались меня в роли тренера? Да никто не заждался», – сказал Мостовой.

    • «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.
    • Тихонов уже тренировал команду в сезоне-2016/17. Тогда красноярцы стали бронзовыми призерами Первой лиги.
    • В шорт-лист клуба входили Мостовой, Массимо Каррера, Дмитрий Кузнецов и другие.

    Тест: узнаете новых героев РПЛ в лицо?

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.01.2024 20:39
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    Комментарии (6)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1704909857
    Так и помрёт"девственником"
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    zigbert
    1704910030
    Осадочек в его словах все таки остался.
    Ответить
    MazaiNN
    1704910714
    Фортуна наградит его не иначе
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    bset
    1704912020
    В одном можно согласиться точно - в тренерском деле Мостовой действительно ноунейм
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    Krics
    1704915488
    Зина ждёт,ихмо.
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