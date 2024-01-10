В Белоруссии рассказали, когда возможен товарищеский матч со сборной России

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что национальная сборная сможет сыграть с Россией только в начале лета 2024 года.

«Если матч состоится, то пройдет в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры. Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень.

В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от РФС, имею в виду желание, планы главного тренера [Валерия Карпина]. Мы готовы, с удовольствием сыграем.

Конечно, если матч будет, то мы хотели бы его провести у нас, в Минске. Опять же об этом только предстоит разговаривать.

Безусловно, имеем в виду одобрение матча сборной России с командой Сербии УЕФА, с учетом нынешней ситуации мы в первую очередь запрашиваем согласование УЕФА, чтобы не навредить ни Российскому футбольному союзу, ни себе, понимаем, что в связи с санкциями мы не хотим попасть под некую дисквалификацию», – сказал Василевич.