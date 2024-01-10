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    • В Белоруссии рассказали, когда возможен товарищеский матч со сборной России

    В Белоруссии рассказали, когда возможен товарищеский матч со сборной России

    Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что национальная сборная сможет сыграть с Россией только в начале лета 2024 года.

    «Если матч состоится, то пройдет в июне, но на сегодняшний день мы не достигли конкретики в переговорах, пока не подписан договор на проведение игры. Остальные даты у нас заняты, у нас официальные матчи всю осень.

    В последний раз общались с РФС по поводу матча, когда с Новым годом друг друга поздравляли. Многое зависит именно от РФС, имею в виду желание, планы главного тренера [Валерия Карпина]. Мы готовы, с удовольствием сыграем.

    Конечно, если матч будет, то мы хотели бы его провести у нас, в Минске. Опять же об этом только предстоит разговаривать.

    Безусловно, имеем в виду одобрение матча сборной России с командой Сербии УЕФА, с учетом нынешней ситуации мы в первую очередь запрашиваем согласование УЕФА, чтобы не навредить ни Российскому футбольному союзу, ни себе, понимаем, что в связи с санкциями мы не хотим попасть под некую дисквалификацию», – сказал Василевич.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
    • Известно, что в марте российская национальная команда встретится с Сербией.

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    Источник: ТАСС

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    10.01.2024 16:52
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