Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Фабрицио Романо раскрыл детали соглашения между «МЮ» и «Боруссией» по аренде Санчо

    Фабрицио Романо раскрыл детали соглашения между «МЮ» и «Боруссией» по аренде Санчо

    Дортмундская «Боруссия» достигла окончательной договоренности с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода Джейдона Санчо.

    Немцы арендуют игрока без опции выкупа. Сделка обойдется им в 4 миллиона евро.

    Также «Боруссия» возьмет на себя часть зарплаты англичанина. Предположительно, треть от его оклада.

    Есть вероятность, что 23-летний вингер уже сегодня отправится в Дортмунд для прохождения медосмотра.

    • Санчо отстранен от работы с основой «МЮ» после публичной перепалки с главным тренером Эриком тен Хагом – он не играет с 26 августа.
    • В 2021 году клуб АПЛ заплатил «Боруссии» за него 85 млн евро.

    Новости по теме
    Стало известно, как «Боруссия Д» и «Ман Юнайтед» поделили зарплату Санчо
    Названа сумма, которую заплатит «Боруссия» Д за аренду Санчо из «МЮ» 1
    Санчо заметили на вечеринке с Кокаинной 6
    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2024 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+