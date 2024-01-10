Фабрицио Романо раскрыл детали соглашения между «МЮ» и «Боруссией» по аренде Санчо

Дортмундская «Боруссия» достигла окончательной договоренности с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода Джейдона Санчо.
Немцы арендуют игрока без опции выкупа. Сделка обойдется им в 4 миллиона евро.
Также «Боруссия» возьмет на себя часть зарплаты англичанина. Предположительно, треть от его оклада.
Есть вероятность, что 23-летний вингер уже сегодня отправится в Дортмунд для прохождения медосмотра.
- Санчо отстранен от работы с основой «МЮ» после публичной перепалки с главным тренером Эриком тен Хагом – он не играет с 26 августа.
- В 2021 году клуб АПЛ заплатил «Боруссии» за него 85 млн евро.