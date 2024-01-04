Стало известно, как «Боруссия Д» и «Ман Юнайтед» поделили зарплату Санчо

Переход Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» практически согласован.
23-летний футболист вернется в немецкий клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.
«Боруссия» возьмет на себя треть зарплаты англичанина – 2,6 миллиона фунтов (3 млн евро) за полгода.
Оставшиеся 5,2 миллиона фунтов (6 млн евро) продолжит платить «МЮ».
- Санчо отстранен от работы с основой «Юнайтед» после публичной перепалки с Эриком тен Хагом – он не играет с 26 августа.
- В 2021 году клуб АПЛ заплатил «Боруссии» за вингера 85 млн евро.