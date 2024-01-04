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    • Стало известно, как «Боруссия Д» и «Ман Юнайтед» поделили зарплату Санчо

    Стало известно, как «Боруссия Д» и «Ман Юнайтед» поделили зарплату Санчо

    Переход Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» практически согласован.

    23-летний футболист вернется в немецкий клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.

    «Боруссия» возьмет на себя треть зарплаты англичанина – 2,6 миллиона фунтов (3 млн евро) за полгода.

    Оставшиеся 5,2 миллиона фунтов (6 млн евро) продолжит платить «МЮ».

    • Санчо отстранен от работы с основой «Юнайтед» после публичной перепалки с Эриком тен Хагом – он не играет с 26 августа.
    • В 2021 году клуб АПЛ заплатил «Боруссии» за вингера 85 млн евро.

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    Источник: The Times

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    04.01.2024 16:43
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