Стало известно, как «Боруссия Д» и «Ман Юнайтед» поделили зарплату Санчо

Переход Джейдона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию» практически согласован.

23-летний футболист вернется в немецкий клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.

«Боруссия» возьмет на себя треть зарплаты англичанина – 2,6 миллиона фунтов (3 млн евро) за полгода.

Оставшиеся 5,2 миллиона фунтов (6 млн евро) продолжит платить «МЮ».