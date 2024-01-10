Стало известно, как будут распределены призовые в Суперкубке Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) определила, какие призовые будут выплачены участникам Суперкубка страны.

Турнир пройдет с 10 по 14 января в Саудовской Аравии.

В полуфиналах сыграют «Реал» с «Атлетико» и «Барселона» с «Осасуной».

«Реал» и «Барса» гарантированно получат по 6 миллионов евро, «Атлетико» – 3 миллиона, «Осасуна» – 1,4 миллиона.

Размер гарантированных выплат вычисляется на основе выступлений команд в предыдущих розыгрышах, а также доходов от телевизионных прав и рейтингов трансляций.

Дополнительно обладатель Суперкубка заработает 2 миллиона евро призовых, а финалист турнира – 1 миллион.