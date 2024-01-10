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    • Стало известно, как будут распределены призовые в Суперкубке Испании

    Стало известно, как будут распределены призовые в Суперкубке Испании

    Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) определила, какие призовые будут выплачены участникам Суперкубка страны.

    • Турнир пройдет с 10 по 14 января в Саудовской Аравии.
    • В полуфиналах сыграют «Реал» с «Атлетико» и «Барселона» с «Осасуной».

    «Реал» и «Барса» гарантированно получат по 6 миллионов евро, «Атлетико» – 3 миллиона, «Осасуна» – 1,4 миллиона.

    Размер гарантированных выплат вычисляется на основе выступлений команд в предыдущих розыгрышах, а также доходов от телевизионных прав и рейтингов трансляций.

    Дополнительно обладатель Суперкубка заработает 2 миллиона евро призовых, а финалист турнира – 1 миллион.

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    Источник: AS

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    10.01.2024 15:46
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    Комментарии (1)
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    моэм
    1704904753
    Неужели сумели обойтись без помощи наших профессиональных "пилильщиков" госбюджета - чиновников из правительства и ГД ?
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