Мостовой – о Каррере в шорт-листе «Енисея»: «Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним»

Александр Мостовой отреагировал на новость, что помимо него «Енисей» рассматривает Массимо Карреру на пост главного тренера.

«В декабре был контакт с руководством «Енисея», но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся.

Пока каких-либо ожиданий и настроя нет – я не один в списке кандидатов на пост главного тренера «Енисея».

В этом шорт-листе я с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним», – сказал Мостовой.