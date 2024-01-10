Мостовой – о Каррере в шорт-листе «Енисея»: «Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним»

Александр Мостовой отреагировал на новость, что помимо него «Енисей» рассматривает Массимо Карреру на пост главного тренера.
«В декабре был контакт с руководством «Енисея», но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся.
Пока каких-либо ожиданий и настроя нет – я не один в списке кандидатов на пост главного тренера «Енисея».
В этом шорт-листе я с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним», – сказал Мостовой.
- Каррера выигрывал РПЛ со «Спартаком».
- Мостовой тренировал только в Медиалиге.
- «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.