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    • Мостовой – о Каррере в шорт-листе «Енисея»: «Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним»

    Мостовой – о Каррере в шорт-листе «Енисея»: «Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним»

    Александр Мостовой отреагировал на новость, что помимо него «Енисей» рассматривает Массимо Карреру на пост главного тренера.

    «В декабре был контакт с руководством «Енисея», но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся.

    Пока каких-либо ожиданий и настроя нет – я не один в списке кандидатов на пост главного тренера «Енисея».

    В этом шорт-листе я с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой? Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним», – сказал Мостовой.

    • Каррера выигрывал РПЛ со «Спартаком».
    • Мостовой тренировал только в Медиалиге.
    • «Енисей» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.

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    Источник: Sport24

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    10.01.2024 15:15
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    Комментарии (6)
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    Cleaner
    1704890851
    Мостовой, иди НА КОШКАХ ТРЕНИРУЙСЯ! Ну ржу ни могу!!!...)))
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    99-й
    1704891564
    "Вы думаете это меня с вами заперли, нет это вас со мной заперли"...
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704895249
    Как всегда, высокомерие зашкаливает.
    Ответить
    АртурZaСМ
    1704898768
    Самомнение, конечно, просто колоссальное... Очевидно, что Мостовой живет прошлым... Пылил пару сезонов по сути, а кичится теперь этим всю жизнь... Говорит, что супер-тренер хотя в жизни ни одного пацана не натренировал, это нонсенс...
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    BoevStas1
    1704904317
    Чемпион итальянской Серии А (1995), обладатель Кубка Италии (1995), Суперкубка Италии (1995), Кубка Митропы (1990), Кубка УЕФА (1993), победитель Лиги чемпионов УЕФА (1996).Это Каррера он как игрок и как тренер круче этой шляпы болтливой!!!ну и как человек,но это не обсуждается даже))
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    VVM1964
    1704907436
    ОБЛОМС ... )
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