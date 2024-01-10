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    • Бубнов оценил шансы «Крыльев Советов» и «Рубина» побороться за медали в РПЛ

    Бубнов оценил шансы «Крыльев Советов» и «Рубина» побороться за медали в РПЛ

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил зимние трансферные задачи и возможности клубов РПЛ из Самары и Казани.

    «Крылья Советов» и «Рубин» вряд ли будут шуметь на трансферном рынке из-за скромных финансовых возможностей, но им бы не помешали хорошие вратари. С Ломаевым и Дюпиным они точно не поборются за медали. Этим командам важнее сохранить всех лидеров, так как замену найти им будет очень сложно из-за дефицита качественных футболистов», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.01.2024 13:33
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1704886357
    Побороться за медали им будет труднее. Если Рубин сохранит своих игроков в турнирной таблице он будет стоять выше Самары. У Крыльев очередные потери. Даже по игре вратарей, Дюпин выглядит значительно лучше Ломаева.
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