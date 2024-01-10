Бубнов оценил шансы «Крыльев Советов» и «Рубина» побороться за медали в РПЛ

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов оценил зимние трансферные задачи и возможности клубов РПЛ из Самары и Казани.

«Крылья Советов» и «Рубин» вряд ли будут шуметь на трансферном рынке из-за скромных финансовых возможностей, но им бы не помешали хорошие вратари. С Ломаевым и Дюпиным они точно не поборются за медали. Этим командам важнее сохранить всех лидеров, так как замену найти им будет очень сложно из-за дефицита качественных футболистов», – написал Бубнов.