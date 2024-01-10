Бубнов высказался о задачах «Краснодара» и «Зенита» на трансферном рынке

Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов рассказал о проблемных позициях лидеров российского чемпионата. Высказывание было сделано до трансферов в «Зенит» полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» и нападающего Артура из «Палмейраса».

«Главная задача «Краснодара» – сохранить всех лидеров. Уже ходят разговоры об уходе Алонсо. На этот случай нужно подстраховаться и приобрести хорошего центрального защитника. Для ротации необходим опорный полузащитник. Впереди 12 туров, и с Черниковым может случиться все что угодно. На фланг атаки пригодится креативный футболист с хорошей скоростью.

«Зениту» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, если команда хочет выиграть чемпионат. Команде крайне необходим высококлассный центральный защитник в пару к Родригао. Требуется усиление обороны и на правом фланге. Покупка игроков на эти позиции поможет меньше пропускать.

В середину поля петербуржцам нужен игрок уровня Вендела или Малкома. Наконец, в Санкт-Петербурге должны заняться поиском вратаря. Если брать российского голкипера, то он должен быть не ниже уровня сборной. Кержаков пока не тянет», – написал Бубнов.