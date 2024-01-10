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    • Бубнов высказался о задачах «Краснодара» и «Зенита» на трансферном рынке

    Бубнов высказался о задачах «Краснодара» и «Зенита» на трансферном рынке

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов рассказал о проблемных позициях лидеров российского чемпионата. Высказывание было сделано до трансферов в «Зенит» полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» и нападающего Артура из «Палмейраса».

    «Главная задача «Краснодара» – сохранить всех лидеров. Уже ходят разговоры об уходе Алонсо. На этот случай нужно подстраховаться и приобрести хорошего центрального защитника. Для ротации необходим опорный полузащитник. Впереди 12 туров, и с Черниковым может случиться все что угодно. На фланг атаки пригодится креативный футболист с хорошей скоростью.

    «Зениту» нужно хорошо поработать на трансферном рынке, если команда хочет выиграть чемпионат. Команде крайне необходим высококлассный центральный защитник в пару к Родригао. Требуется усиление обороны и на правом фланге. Покупка игроков на эти позиции поможет меньше пропускать.

    В середину поля петербуржцам нужен игрок уровня Вендела или Малкома. Наконец, в Санкт-Петербурге должны заняться поиском вратаря. Если брать российского голкипера, то он должен быть не ниже уровня сборной. Кержаков пока не тянет», – написал Бубнов.

    • После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков. «Зенит» отстает на два очка.
    • Ранее «Краснодар» также согласовал переход колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо из «Крус Асуля», а «Зенит» – защитника Нино из «Флуминенсе» и нападающего Педро из «Коринтианса».
    • Также петербуржцы отправили в аренду в «Интернасьонал» защитника Роберта Ренана.

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.01.2024 10:28
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    Комментарии (1)
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    ilichkadr
    1704875822
    Ёжику понятно, что Кержаков никогда не тянул, не тянет и тянуть никогда не будет. Нужен плеймейкер и защитник типа Гарая или Ивановича.
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