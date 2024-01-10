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    «Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»

    Защитник Кирилл Глущенков подписал четырехлетний контракт с футбольным клубом «Пари НН». В прошлом году он выступал в Беларуси за «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.

    Глущенков родился в Ставрополе. Выступал за молодежную команду московского «Динамо», «Факел», белорусский клуб «Ислочь».

    «Я очень рад переходу в клуб российской Премьер-лиги и жду, не дождусь, когда начнутся сборы. Еще осенью мне позвонили из Нижнего, и мы довольно быстро все решили. Для меня это однозначно шаг вперед.

    За выступлениями «Пари НН», конечно же, следил. В первой части чемпионата команда показывала качественный футбол, мало пропускала, что очень важно, и в итоге на промежуточном финише заняла место в середине турнирной таблицы. Уверен, что весной мы поднимемся еще выше», – сказал Глущенков.

    • В прошлом году 23-летний Глущенков провел 36 матчей за «Торпедо-БелАЗ» и забил 3 мяча.
    • В составе команды из Жодино он стал обладателем Кубка Беларуси и бронзовым призером чемпионата.
    • Провел за «Торпедо-БелАЗ» 2 матча в квалификации Лиги конференций УЕФА, отметившись забитым голом.

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    Источник: официальный сайт «Пари НН»

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