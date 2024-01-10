«Пари НН» пополнился экс-защитником молодежки «Динамо»

Защитник Кирилл Глущенков подписал четырехлетний контракт с футбольным клубом «Пари НН». В прошлом году он выступал в Беларуси за «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.

Глущенков родился в Ставрополе. Выступал за молодежную команду московского «Динамо», «Факел», белорусский клуб «Ислочь».

«Я очень рад переходу в клуб российской Премьер-лиги и жду, не дождусь, когда начнутся сборы. Еще осенью мне позвонили из Нижнего, и мы довольно быстро все решили. Для меня это однозначно шаг вперед.

За выступлениями «Пари НН», конечно же, следил. В первой части чемпионата команда показывала качественный футбол, мало пропускала, что очень важно, и в итоге на промежуточном финише заняла место в середине турнирной таблицы. Уверен, что весной мы поднимемся еще выше», – сказал Глущенков.