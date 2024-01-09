Агент Хвичи дал инсайд по будущему Осимхена

Мамука Джугели рассказал, в каком чемпионате продолжит карьеру форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

По словам агента Хвичи Кварацхелии, нигериец летом отправится в Саудовскую Аравию.

«Осимхен подписал новый контракт с повышением зарплаты, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в «Наполи»?

Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом. Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард», – заявил агент.