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    Агент Хвичи дал инсайд по будущему Осимхена

    Мамука Джугели рассказал, в каком чемпионате продолжит карьеру форвард «Наполи» Виктор Осимхен.

    По словам агента Хвичи Кварацхелии, нигериец летом отправится в Саудовскую Аравию.

    «Осимхен подписал новый контракт с повышением зарплаты, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в «Наполи»?

    Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом. Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард», – заявил агент.

    • Осимхен в «Наполи» с 2020 года. Он продлил контракт до лета 2026-го.
    • В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    09.01.2024 23:36
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    Комментарии (2)
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    GermanVo
    1704837209
    Осимхен - молодчик. Зарекомендовал себя на высшем уровне. И главное он понимает, что до Рони с Месси ему не допрыгнуть, так чего спину рвать в недолгий век футболиста. Уедет к арабам, заработает на всю жизнь вперёд и грубо говоря, в 35 ты миллионер, перед тобой весь мир открыт. Чего ещё от жизни надо?
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