Агент Хвичи дал инсайд по будущему Осимхена

Мамука Джугели рассказал, в каком чемпионате продолжит карьеру форвард «Наполи» Виктор Осимхен.
По словам агента Хвичи Кварацхелии, нигериец летом отправится в Саудовскую Аравию.
«Осимхен подписал новый контракт с повышением зарплаты, но вы правда верите, что он всю карьеру проведет в «Наполи»?
Скажу вам заранее: он переедет в Саудовскую Аравию следующим летом. Хвича не согласился бы на такой трансфер и за миллиард», – заявил агент.
- Осимхен в «Наполи» с 2020 года. Он продлил контракт до лета 2026-го.
- В этом сезоне нападающий забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро.