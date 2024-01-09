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    • Широков считает, что Ахметов перешел в «Зенит» не из-за денег

    Широков считает, что Ахметов перешел в «Зенит» не из-за денег

    Роман Широков порассуждал о мотивах Ильзата Ахметова сменить «Краснодар» на «Зенит».

    По мнению экс-футболиста, дело не в деньгах, а в желании выигрывать трофеи.

    – Как оцените решение Ахметова перейти в «Зенит»?

    – Видимо, он хочет первый раз чемпионом стать. Если он считает, что может играть добиться права играть в основном составе – безусловно, правильное решение. Если сидеть на скамейке – это другое. Трудно пока сказать, как будет.

    – Как его может использовать Сергей Семак?

    – Если футболиста взяли, значит прекрасно представляют его роль в команде.

    – Станет ли уход футболиста потерей для «Краснодара», где он не был стабильным игроком основы?

    – Он создавал конкуренцию, это тоже немаловажно. Если «Краснодар» найдет по качеству такого же игрока, то никак не скажется, если нет – будут проблемы для тренировочного процесса и всей команды. Когда Ильзат выходил на поле, он выглядел достойно.

    • Ахметову увеличили зарплату в более чем 1,5 раза.
    • Сообщалось, что «Зенит» выкупит его за сумму около 100 миллионов рублей.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.01.2024 21:41
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    Комментарии (4)
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    лошадка35
    1704828612
    Конечно, при чем здесь деньги. Он с детства за Зенит)
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    Cleaner
    1704830425
    Широков, порассуждай лучше о том, как бил лежащего на земле арбитра. Мнение отмазанного никому не интересно...(((
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    моэм
    1704832922
    И хотя зарплату ему дали в полтора раза больше , все равно ВСЕ согласны с Широковым , что он пошёл в Зенит не ради денег , а ради любви к футболу ....вопрос только : а много ли таких ?
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