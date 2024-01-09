Широков считает, что Ахметов перешел в «Зенит» не из-за денег

Роман Широков порассуждал о мотивах Ильзата Ахметова сменить «Краснодар» на «Зенит».

По мнению экс-футболиста, дело не в деньгах, а в желании выигрывать трофеи.

– Как оцените решение Ахметова перейти в «Зенит»?

– Видимо, он хочет первый раз чемпионом стать. Если он считает, что может играть добиться права играть в основном составе – безусловно, правильное решение. Если сидеть на скамейке – это другое. Трудно пока сказать, как будет.

– Как его может использовать Сергей Семак?

– Если футболиста взяли, значит прекрасно представляют его роль в команде.

– Станет ли уход футболиста потерей для «Краснодара», где он не был стабильным игроком основы?

– Он создавал конкуренцию, это тоже немаловажно. Если «Краснодар» найдет по качеству такого же игрока, то никак не скажется, если нет – будут проблемы для тренировочного процесса и всей команды. Когда Ильзат выходил на поле, он выглядел достойно.