Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Стала известна зарплата Ахметова в «Зените»

    «Зенит» увеличил оклад Ильзата Ахметова более чем в 1,5 раза по сравнению с «Краснодаром».

    «В «Краснодаре» игрок получал меньше миллиона евро (и эта сумма не особо устраивала футболиста).

    В Питере же, по моим данным, зарплата игрока выросла более чем в полтора раза – «Зенит» согласился платить футболисту 1,5 миллиона евро (что, кстати, довольно много для российских игроков в «Зените»), – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Сообщалось, что «Зенит» выкупит Ахметова за сумму около 100 миллионов рублей.
    • Контракт с новичком рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.
    • 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.

    Новости по теме
    Радимов прокомментировал переход Ахметова в «Зенит»
    Широков считает, что Ахметов перешел в «Зенит» не из-за денег 4
    Ахметов обратился к болельщикам «Зенита» 3
    Источник: «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2024 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1704817405
    И всё?... )))
    Ответить
    Taps
    1704825798
    Утырок ! Дать ему 50 тыс.руб., больше не стоит.
    Ответить
    Каратель
    1704867784
    зинка борется как может,опять в дело пошли скупки игроков у конкурентов(свои то в болоте не растут).а продажный татарин готов подмахнуть за жирный кусок....футбол мля))) зинка рулит( точек скупает)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+