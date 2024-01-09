Стала известна зарплата Ахметова в «Зените»

«Зенит» увеличил оклад Ильзата Ахметова более чем в 1,5 раза по сравнению с «Краснодаром».
«В «Краснодаре» игрок получал меньше миллиона евро (и эта сумма не особо устраивала футболиста).
В Питере же, по моим данным, зарплата игрока выросла более чем в полтора раза – «Зенит» согласился платить футболисту 1,5 миллиона евро (что, кстати, довольно много для российских игроков в «Зените»), – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Сообщалось, что «Зенит» выкупит Ахметова за сумму около 100 миллионов рублей.
- Контракт с новичком рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.
- 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.